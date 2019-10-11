NASA прервало трансляцию с МКС из-за сообщения о смерти Леонова

Вашингтон, 11 октября. Американское агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) прервало прямую трансляцию выхода двух астронавтов в космос, чтобы сообщить о смерти советского космонавта Алексея Леонова.

Астронавты из США Эндрю Морган и Кристина Кук вышли в космос с борта МКС, чтобы заменить две водородно-никелевые батареи. Для специалистов это второй выход за неделю на поверхность станции, передает «360».

«Сегодня у нас грустные новости. Стало известно, что легендарный российский космонавт Алексей Леонов скончался. Он был первым человеком, который вышел в открытый космос», — сообщили в NASA.

Леонов был дважды в космосе, налетав 7 суток и 33 минуты. Первый полет состоялся в марте 1965 года, космонавт был вторым пилотом корабля «Восход-2».

В июле 1975 года Леонов стал командиром экипажа, который осуществил стыковку космических кораблей СССР и США. На орбите состоялась встреча космонавтов «Союза-19» и Apollo 18.

Алексей Леонов скончался в Москве, ему было 85 лет. Прощание с легендарным космонавтом состоится 15 октября на кладбище в Мытищах.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным Леонова. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин всегда считал космонавта человеком с большой буквы.