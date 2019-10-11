Экономический форум Россия – Африка обсудили на брифинге в МИД РФ

Москва, 11 октября. Подготовку и проведение экономического форума Россия – Африка обсудили на брифинге МИД РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел России.

Сегодня замминистра иностранных дел России Михаил Богданов и посол Египта Ихаб Наср провели брифинг, на котором обсуждали экономический форум и саммит Россия – Африка, который пройдет в Сочи. В мероприятии приняли участие главы дипмиссий африканских государств, представители ФСО России и руководители «Росконгресса».

Российская и африканская стороны обсудили, какие мероприятия пройдут на саммите, какие есть проблемы и как их можно решить, а также посмотрели программу экономического форума.

Экономический форум Россия – Африка пройдет в Сочи 23 и 24 октября. Во время саммита Россия планирует подписать некоторые документы о сотрудничестве со странами Африки.