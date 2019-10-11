Пять боевиков ИГ сбежали из тюрьмы после обстрела Сирии турецкой армией

Дамаск, 11 октября. Пять боевиков ИГИЛ1 сбежали из тюрьмы на северо-востоке Сирии после артиллерийского обстрела со стороны турецких военных.

По данным Reuters, боевики запрещенной в России террористической группировки (ИГ1, ИГИЛ) сбежали из мест заключения. Об этом сообщил представитель оппозиционных «Демократических сил Сирии» (SDF).

9 декабря Власти Турции объявили о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. Турецкие военные нанесли удары с воздуха по позициям курдских формирований.

По данным Минобороны Турции, в приграничной зоне нейтрализовали почти 350 курдских радикалов, военные также обстреляли христианскую церковь на севере Хасаки.

В ЕС операцию ВС Турции жестко раскритиковали. По мнению председателя Европейского совета Дональда Туска, все острые вопросы нужно решать не в военной, а в политической плоскости.

Несмотря на многочисленные заявления Анкары о том, что целью операции является защита собственных границ, российские эксперты говорят о другом. Турция ведет себя в Сирии как захватчик и старается проникнуть в глубь страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.