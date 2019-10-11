Главный «Уралец» современной прозы: образ Родины в творчестве Алексея Иванова

Писатель Алексей Иванов за творческую карьеру пробовал себя во многих литературных жанрах: от фантастики до исторического романа. Но лучшие его книги неизменно посвящены малой Родине — Уралу.

Сейчас Иванов — один из самых любимых писателей у россиян. Тем удивительнее, что его романы более 13 лет никто не хотел издавать. Однако он никогда не сомневался в успехе. И не зря: сегодня его книги продаются огромными тиражами.

Чаще всего Иванов пишет о малой Родине — Урале. Действие его романов разворачивается именно там. Важная тема в творчестве Иванова — образ реки: Чусовая — левый приток реки Камы — присутствует во многих произведениях автора. Чусовая у Иванова — не просто водный поток с непредсказуемым нравом, «то коварная, то лукавая», но символ связи между реальным и потусторонним миром.

В 2007 году Иванов посвятил родной реке целую книгу «Message: Чусовая». Урал без Чусовой, пишет автор, «как паруса без мачты, как кони без упряжки, как планета без орбиты». Критики высоко оценили роман, несмотря на то, что он написан в нетрадиционном для автора жанре нон-фикшн.

«Вглядываясь в одну (пусть важнейшую) каплю русского моря, в один (пусть очень значимый) квант русской истории, он умеет обнаружить там все то же, что иные находят в бесконечностях и необозримостях», — пишет о романе журналист Александр Гаррос.

России, Уралу Иванов посвящает не только творчество, но и почти все свободное время. В процессе работы над романом «Сердце пармы» писатель открыл детский художественный краеведческий музей. А в Пермском крае, по инициативе автора, ежегодно проходит этнофутуристический фестиваль «Зов пармы». Гости фестиваля знакомятся с историей и культурой края, а также с творчеством Иванова. Ежегодно «Зов пармы» посещают около десяти тысяч человек.

В 2014 году Иванов стал автором «Тотального диктанта». Его текст «Поезд Чусовская – Тагил» написали 64 тысячи человек. Писателю очень понравилось работать над текстом для диктанта, а само мероприятие он считает чрезвычайно важным.

«Тотальный диктант» — это акция огромного гражданского звучания, это способ легитимизации жизни по правилам. Разумеется, в формате языка. Мы говорим, что мы — общество, культура, цивилизация, то есть мы — люди, которые пишут по правилам и живут по правилам», — уверен писатель.

Можно сказать, что патриотизм для Иванова заключается в скрупулезном исследовании родной страны, родного края — его чудес и красот. Его читатели будто заново открывают для себя Россию и заново влюбляются.