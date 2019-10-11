Западные СМИ рассказали о «неровном пути» Туниса к демократии

Тунис, 11 октября. Президентские выборы в Тунисе, которые состоятся 13 октября, станут следующим шагом в его переходе к демократии после революции, спровоцировавшей «арабскую весну» 2011 года. Об этом пишет Reuters.

В преддверии выборов нового главы государства агентство опубликовало материал Timeline: Tunisia's bumpy path to democracy — «График: неровный путь Туниса к демократии», в котором последовательно, начиная с 2010 года, представило цепь основных событий от революции до предстоящего голосования.

Если проследить за графиком, можно увидеть, что на протяжении нескольких лет подряд с 2011 года лидирующую позицию в государстве занимает консервативная происламская партия «Ан-Нахда».

Получая большинство мест в парламенте, партия сначала формирует коалицию со светскими партиями для совместного планирования новой Конституции.

Впоследствии «Ан-Нахда» обещает не допускать включения исламского права в новую Конституцию, чем усиливает поляризацию между исламистами и секуляристами, особенно в отношении прав женщин, но все же, спустя несколько лет, входит в правящую коалицию.

Так, с переменными достижениями, преодолевая раскол парламента, «Ан-Нахда» на парламентских выборах 2019 года снова показала лучшие результаты и обеспечила себе 52 депутатских мандата. Однако этих голосов оказалось недостаточно для формирования правящей коалиции в одиночку. Теперь парламенту Туниса предстоит решить непростой вопрос формирования правительства в условиях раскола.

Ранее арабист-востоковед Андрей Чупрыгин в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что в случае долгой неопределенности по вопросу формирования правительства в стране возможен всплеск экстремизма.

Федеральное агентство новостей представило материал, в котором объяснило, почему на октябрьских президентских выборах в Тунисе перед гражданами будет стоять особенно непростой выбор.

Напомним, кризис в Тунисе начался после событий «арабской весны» в 2011 году. Неконституционная смена власти в государстве привела к краху экономики, росту безработицы и преступности. Кроме того, в Тунисе неоднократно происходили террористические атаки. С 2015 года в стране действует режим чрезвычайного положения, который был введен после атаки боевиков в провинции Сус, жертвами тогда стали 40 иностранных туристов.