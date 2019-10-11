Министр обороны Германии выступила против попыток остановить «Северный поток — 2»

Берлин, 11 октября. Проект строительства газопровода «Северный поток — 2» имеет большое значение, остановить его реализацию нельзя. Об этом заявила министр обороны ФРГ и председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Политик выступила против попыток остановить «Северный поток — 2», подчеркнув его необходимость для немецкой энергетической безопасности и диверсификации поставок газа.

«Было бы нечестно создавать впечатление, как будто «Северный поток — 2» можно еще остановить, учитывая ход событий и уже достигнутые договоренности», — добавила она.

Крамп-Карренбауэр обратила внимание на очевидную сложность проекта. Она оценила Россию как надежного партнера, который зарекомендовал себя с лучшей стороны, передает «Царьград».

Проект «Северный поток — 2» предусматривает возведение двух ниток трубопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Решение о его создании приняли после успешной реализации строительства и эксплуатации газопровода «Северный поток».

Строительство газопровода планируют завершить в 2019 году. Работы идут в соответствии с графиком, уже уложены свыше двух тысяч километров газопровода по дну Балтийского моря. Протяженность объекта составит 1,2 тысячи километров.

Проект поддерживает целый ряд европейских государств, заинтересованных в бесперебойных поставках российского голубого топлива. Против выступают страны Прибалтики, США и Украина. Киев боится лишиться прибыли от транзита газа из РФ через свою территорию. Вашингтон же стремится продавать Европе свой сжиженный природный газ, поэтому называет «Северный поток — 2» угрозой безопасности для европейских государств.

Как отмечает «Ридус», американский президент Дональд Трамп неоднократно критиковал власти ФРГ за решение строить газопровод и угрожал санкциями всем участникам проекта.