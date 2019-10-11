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В Совфеде объяснили, почему Турция заинтересована в покупке С-400 у России

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В Совфеде объяснили, почему Турция заинтересована в покупке С-400 у России

АНКАРА, 11 октября. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом объяснил, почему и зачем Турция купила у России системы ПВО С-400. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление турецкого министра.

Он рассказал, что глава турецкого МИД привел весомые аргументы, почему стране нужны собственные ПВО и почему для сотрудничества Турция выбрала именно Россию.

«Многое определяется качеством зенитно-ракетных комплексов С-400», — сказал Клинцевич.

Он также отметил, что в этой сделке заинтересована не только Турция, но и Россия.

«Россия не обставляла эту сделку никакими условиями. У нас есть товар, у них — деньги. Сделка выгодна обеими сторонам. Вот и все», — подытожил член Совфеда.

Ранее глава турецкого МИД на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Турция больше не хочет просить системы ПВО у НАТО.

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