Многократный чемпион мира по карате рассказал о нападении в Екатеринбурге

Москва, 11 октября. Многократный чемпион мира Денис Кухарев рассказал Федеральному агентству новостей об инциденте, который произошел с ним и его другом Алексеем Коковиным в Екатеринбурге.

Вечером 29 сентября в городе на спортсменов напали четверо неизвестных.

«После сборов сходили поужинать. Возвращались: переходили дорогу к метро. В дверях на вход столкнулись с молодым человеком, который пихнул на нас дверь. Алексей сказал ему, что тут вход, а выход рядом. Он отреагировал агрессивно и за нас зацепился», — сказал спортсмен.

Он пояснил, что после этого они с товарищем спокойно продолжили спускаться, но внизу их ждали еще три человека, которые предложили молодым людям «поговорить».

«Мы пытались избежать конфликта. Говорили, что нам не о чем с ними разговаривать. Они стали нас зажимать, руками трогать, чуть ли не в карманы лезть. Завязалась драка, зачинщиками были они. Мы вообще хотели просто уйти. Мы после двух дней сборов, уставшие, после сытного ужина. Нам не до разборок было», — объяснил Кухарев.

Спортсмены быстро скрутили нарушителей порядка и передали их сотрудникам полиции, заключил он.