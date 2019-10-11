Семья Заворотнюк опровергла данные СМИ об «особом диагнозе» актрисы

Москва, 11 октября. Семья заслуженной артистки Анастасии Заворотнюк опровергла информацию журналистов о том, что актриса впала в «состояние сопора», и показала, как СМИ настойчиво преследуют ее родных.

Заявление появилось в официальном аккаунте артистки в Instagram, где больше месяца не было никаких публикаций. Близкие Заворотнюк подчеркнули, что радостью делиться нужно, однако тяжелые моменты каждый переживает по-своему и имеет на это полное право, которое должны уважать окружающие.

Семья артистки считает недопустимым, что журналисты караулят у больницы или дома Заворотнюк, лезут через заборы, пытаются прорваться через посты охраны и без спроса фотографируют близких актрисы.

«Мы хотим, чтобы страна знала своих «героев» в лицо», — говорится в сообщении, к которому приложены несколько снимков, запечатлевших журналистов за работой.

В публикации также опровергается информация Telegram-канала Mash, который заявил, что артистке поставили «особый диагноз». Авторы канала указывали, что больной в этом состоянии не реагирует на окружающую обстановку, а также не замечает людей. Сообщалось, что звезда якобы не может самостоятельно передвигаться: по медицинскому учреждению ее перемещают на специальных каталках.

Напомним, у Заворотнюк, как сообщали СМИ, обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. Родные еще не подтвердили эту информацию, они не выступали с официальными заявлениями насчет состояния артистки.

Слухи о тяжелом заболевании появились на фоне исчезновения артистки с публичных мероприятий. СМИ предположили также, что болезнь могла развиться из-за процедуры ЭКО, которую 48-летняя Заворотнюк сделала, чтобы в третий раз стать мамой.