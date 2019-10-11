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Семья Заворотнюк нарушила молчание и опубликовала первое заявление в Instagram

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Семья Заворотнюк нарушила молчание и опубликовала первое заявление в Instagram Москва, 11 октября. Семья актрисы Анастасии Заворотнюк впервые нарушила молчание и опубликовала в Instagram-аккаунте артистки официальное заявление.

Близкие звезды выложили пост, в котором поблагодарили неравнодушных людей, поддержавших артистку на специальной странице в Instagram, выразив сожаление, что администрация социальной сети заблокировала ее.

«Очень жаль, что такой искренний и массовый единый порыв роботизированная система не смогла переварить! Столько неравнодушных людей к нам присоединилось всего за один день!» — отмечается в заявлении близких Заворотнюк.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

От лица всей нашей семьи хотим выразить огромную благодарность друзьям, которые проявили инициативу по созданию аккаунта против лжи и травли в СМИ! Но, к сожалению, Инстаграмм аккаунт @podderzhka_azavorotnyuk заблокировали. Очень жаль, что такой искренний и массовый единый порыв робототизированная система не смогла переварить! Столько неравнодушных людей к нам присоединилось всего за один день! Увы, восстановить аккаунт пока не удаётся. Мы приняли решение, что будем продолжать прямо здесь. Любим и благодарим всех наших близких и родных, друзей, коллег и всех неравнодушных за поддержку!!! Спасибо Вам @stas_mihailoff @inamikhaylova @igorgulyaevofficial @nikolaibaskov @lamareesvetlanaermolova  @evakanchelskiss @eminofficial @navatskiy @zara_music @ann_semenovich @sever_elena @koroleva__star @innamalikova @navkanatalia @evarudneva #противлживсми #анастасиязаворотнюк #заворотнюк

A post shared by Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk) on

Напомним, аккаунт в социальной сети Instagram, специально созданный фанатами в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, был заблокирован почти на протяжении суток. Певец Стас Михайлов объяснил причину блокировки высокой активностью пользователей на странице, которую социальная сеть сочла подозрительной. 

После блокировки «фан-аккаунта» близкие актрисы приняли решение размещать официальную информацию о ней на ее основной странице в Instagram. 

Семья Анастасии Заворотнюк и ее представители — концертный директор Стас Христов и PR-менеджер Марина Потапова — не дают комментариев по поводу состояния здоровья звезды, у которой, по слухам, диагностирована четвертая стадия рака мозга. 

Информация о возможном заболевании актрисы тиражируется в СМИ с лета этого года, с того момента, когда Заворотнюк перестала появляться на публике. Отсутствие официальных заявление порождает большое количество домыслов. 

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Источник: Instagram.com
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