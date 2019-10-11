Семья Заворотнюк нарушила молчание и опубликовала первое заявление в Instagram

Москва, 11 октября. Семья актрисы Анастасии Заворотнюк впервые нарушила молчание и опубликовала в Instagram-аккаунте артистки официальное заявление.

Близкие звезды выложили пост, в котором поблагодарили неравнодушных людей, поддержавших артистку на специальной странице в Instagram, выразив сожаление, что администрация социальной сети заблокировала ее.

«Очень жаль, что такой искренний и массовый единый порыв роботизированная система не смогла переварить! Столько неравнодушных людей к нам присоединилось всего за один день!» — отмечается в заявлении близких Заворотнюк.

Напомним, аккаунт в социальной сети Instagram, специально созданный фанатами в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, был заблокирован почти на протяжении суток. Певец Стас Михайлов объяснил причину блокировки высокой активностью пользователей на странице, которую социальная сеть сочла подозрительной.

После блокировки «фан-аккаунта» близкие актрисы приняли решение размещать официальную информацию о ней на ее основной странице в Instagram.

Семья Анастасии Заворотнюк и ее представители — концертный директор Стас Христов и PR-менеджер Марина Потапова — не дают комментариев по поводу состояния здоровья звезды, у которой, по слухам, диагностирована четвертая стадия рака мозга.

Информация о возможном заболевании актрисы тиражируется в СМИ с лета этого года, с того момента, когда Заворотнюк перестала появляться на публике. Отсутствие официальных заявление порождает большое количество домыслов.