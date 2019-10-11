Турция уничтожает курдов и все глубже проникает вглубь Сирии

Грабежи и мародерство Османской империи всегда наносили урон культурному достоянию стран, попавших под их власть, заметил на своей странице в Twitter (@MIG29_) сирийский журналист. В связи с началом на севере САР уже третьей незаконной военной операции Турции он вспомнил, какой ущерб принесли турки арабской республике во время предыдущих наступлений. Подробнее об этом – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

В ходе «Щита Евфрата» к северу от Алеппо в 2016 году и «Оливковой ветви» в кантоне Африн в 2018-м турецкие военнослужащие и подконтрольные им боевики Сирийской свободной армии (ССА) и других союзных Анкаре группировок совместно грабили многие исторические ценности страны.

Так, ими были вывезены в Турцию для продажи на черном рынке целый ряд ценностей, в основном многочисленные древние артефакты из курганных захоронений в ряде районов провинции Алеппо – у населенных пунктов Семалка, Мейданки, Кучук, Тель-Хадия, Кафр-Насих, Тель-Джарнас. И это только часть тех мест в регионе, где орудовали турецкие и протурецкие мародеры.

Что же будет происходить во время их новой «мирной» операции под названием «Источник мира»? Судя по опыту предыдущих наступлений Анкары, многочисленных жертв среди гражданского населения, разрушений и большого материального урона, в том числе в сфере культурного достояния страны, будет не избежать.

Военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин уверен, что турки, как и во время предыдущих вторжений, не будут заботиться о безопасности граждан другой страны, а также сохранности ее инфраструктуры и культурного наследия. Скорее всего, они опять придут не столько как защитники своих границ и уж тем более освободители, сколько как захватчики.

«Маловероятно, что на этот раз изменится тактика и стратегия действий вооруженных сил Турции. На сирийской территории они действуют не впервые, и тогда зарекомендовали себя как далеко не самые щепетильные, аккуратные и учитывающие национальные интересы сирийцев участники конфликта. Наоборот, они действовали достаточно жестко и игнорировали позицию официальных властей. Поэтому очередное наступление Анкары вызывает такую озабоченность у Дамаска, простых жителей САР и у целого ряда других стран», – заметил наш собеседник.

И хотя в заявлениях первых лиц Турции целью формулируется в первую очередь защита своих южных флангов от террористической угрозы, исходящей, по их словам, от курдских группировок, в действительности Анкара во время своих военных операций всегда старалась проникнуть как можно глубже в Сирию. Примечательно, что отбитые ею территории арабской республики так и не были переданы легитимному руководству. Более того, там турки организуют процессы, похожие на интегрирование данных районов в состав их государства.

«Турецкая сторона хочет реализовать свои региональные интересы, и для этого ей, как она говорит, нужно создать так называемый безопасный коридор вдоль границы. Тем самым Анкара рассчитывает купировать действия Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней группировок сирийских курдов. Эти замыслы были озвучены уже давно и реализовывались еще в ходе двух предыдущих наступлений. Однако совсем не только этих целей всегда стремились достичь турки в соседней арабской республике», – обратил внимание эксперт.

Он подчеркнул, что большой урон турецкие операции всегда причиняют не только курдским бандформированиям, которые, действительно, во многом сами спровоцировали такую реакцию Анкары, но и простым сирийцам, которым не повезло оказаться в приграничных районах.