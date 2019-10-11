Акции «Яндекса» упали до минимума с декабря 2018 года

Москва, 11 октября. Акции российской компании «Яндекс» в ходе торгов на Московской бирже упали на 20,3% — до 1855 рублей. Обновлен минимум с декабря прошлого года.

По состоянию на 17.46 по московскому времени, котировки снижаются на 18,61%, при этом индекс Московской биржи снизился на 0,5%. В целом, объем торгов бумагами компании побил исторический рекорд «Яндекса» на Мосбирже, составив почти 8,5 миллиарда рублей.

Что касается американской фондовой биржи NASDAQ, акции российской компании падают приблизительно на 16,4%. Как полагают эксперты, на падение ценных бумаг могла повлиять новость об утечке данных клиентов системы «Яндекс.Деньги». Такое мнение выразил аналитик компании «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

По его словам, нарушителю могут запретить размещать рекламу, а это основная статья дохода для «Яндекса».

Как сообщали ранее СМИ, в Интернет попали данные, которые пользователи «Яндекс.Деньги» оставили на сервере стороннего ресурса. Речь идет о токенах, логинах, номерах карт и другой информации.

Отметим, что в конце сентября «Яндекс» попал в список Forbes, журнал назвал российские компании с лучшей репутацией. Согласно результатам исследования рынка, аэропорт «Домодедово» потеснил компанию с первой строчки рейтинга. Однако в секторе высоких технологий «Яндекс» продолжает удерживать лидерство, обгоняя Mail.ru и «Лабораторию Касперского».

Ранее и вовсе стало известно, что Ереван готовится запустить совместные проекты с «Яндексом». Об этом объявил премьер-министр страны Никол Пашинян на встрече с гендиректором компании Аркадием Воложем.