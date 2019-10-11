Хакеры атаковали почтовую систему посольства РФ в Латвии

Рига, 11 октября. Почтовая система посольства РФ в Латвии подверглась хакерской атаке. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства в Риге.

В результате хакерской атаки произошла автоматическая массовая рассылка писем со спамом якобы от имени дипломатического представительства РФ в Латвии.

«Убедительная просьба проверять адрес отправителя! Рассылка писем и уведомлений посольства России в Латвии происходит только с официальных адресов электронной почты: rusembas@ml.lv и rusembas@mid.ru», — говорится в сообщении посольства.

Стоит отметить, что в 2018 году министерство иностранных дел России зафиксировало более 77 миллионов хакерских атак на свой сайт. По данным ведомства, атаки осуществлялись с территории США, Канады, ФРГ и Украины. Массированным DDoS-атакам подвергся не только сайт МИД РФ, но и все публичные ресурсы министерства иностранных дел в интернет-пространстве.