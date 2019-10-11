Дональд Туск прокомментировал турецкую военную операцию в Сирии

Никосия, 11 октября. Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что военную турецкую операцию в Сирии нужно прекратить. Об этом он заявил во время встречи с президентом Кипра Никосом Анастасиадесом.

Туск уверен, что любые вопросы можно и нужно решать с помощью политических и дипломатических методов, а не с помощью военных сил.

«Односторонняя военная операция Турции на севере Сирии вызывает серьезную обеспокоенность и должна быть прекращена. Проблемы безопасности Турции должны решаться политическими и дипломатическими средствами; военное вмешательство только ухудшит положение», — высказался глава Евросовета.

По мнению Туска, операция «Источник мира» способна еще больше дестабилизировать ситуацию в регионе и навредить мирному населению. Более того, военные действия Турции угрожают прогрессу, который удалось достигнуть международной коалиции в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России), передает SM-News.

«Курдские формирования в составе сирийских демократических сил были и имеют решающее значение в борьбе с ИГ1 (запрещена в России)», — заявил глава Евросовета.

Председатель Евросовета также прокомментировал угрозу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об открытии границ, чтобы выпустить беженцев в Европу.

«Мы никогда не допустим, чтобы беженцы были вооружены и использовались для шантажа против нас. Именно поэтому я считаю вчерашние угрозы президента Эрдогана совершенно неуместными», — сказал Туск.

9 октября Турция объявила о начале операции «Источник мира» и нанесла по сирийскому городу Рас-аль-Айн серию авиаударов. По словам Эрдогана, действия Анкары нацелены на борьбу с Рабочей партией Курдистана, которую Турция считает террористической.

10 октября президент Турции заявил, если Евросоюз продолжит осуждать военную операцию в Сирии и назовет ее вторжением, в Европу нахлынет огромное количество сирийский беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.