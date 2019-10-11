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Продавец секс-шопа рассказала о неадекватности убийцы девочки из Саратова

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Продавец секс-шопа рассказала о неадекватности убийцы девочки из Саратова

Саратов, 11 октября. Убийца третьеклассницы из Саратова имел извращенные сексуальные наклонности, рассказала сотрудница одного из саратовских секс-шопов корреспонденту Федерального агентства новостей. 

В разговоре девушка представилась Мариной. По ее словам, Михаил Т. со своей супругой покупал разные аксессуары. Продавец добавила, что пара отличалась неадекватным поведением. В социальных сетях Михаил был подписан на страницы с контентом для взрослых.

«Он много раз приходил к нам со своей женой. Они тут такое вытворяли. Они могли купить какую-то жидкость у нас и сразу же выплеснуть ее в лицо продавцу», — заявила женщина.

Она считает, что Михаил Т. и его супруга были психически нездоровыми людьми. Продавец добавила, что общество нужно оградить от таких людей.

Продавец секс-шопа рассказала о неадекватности убийцы девочки из Саратова
Напомним, что вечером 10 октября в Саратове было найдено тело убитой третьеклассницы Лизы К. По предварительной версии, мужчина 1984 года рождения убил ребенка и спрятал тело в гараже.

На погибшей следов изнасилования не обнаружено, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова призвала ужесточить УК РФ после трагедии с ребенком в Саратове.Она выразила соболезнования родным погибшей.

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