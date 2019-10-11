Песков не стал раскрывать детали телефонного разговора Путина и Эрдогана

Ашхабад, 11 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что не может добавить новой информации к сказанной ранее Кремлем о состоявшихся телефонных переговорах глав РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Отвечая на вопрос о том, обсуждали ли лидеры в ходе телефонной беседы безопасность российских военных во время турецкой операции в Сирии, Песков не стал раскрывать детали разговора, заявив, что больше не может ничего добавить о нем.

«Я не могу вам сказать больше того, что мы уже сообщили по этому разговору», — ответил он.

Напомним, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября провели телефонные переговоры, во время которых обсудили планируемую операцию турецких ВС на севере Сирии. В ходе беседы главы государств отметили важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики и уважения ее суверенитета. Путин призвал турецкую сторону тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб усилиям по урегулированию сирийского кризиса.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции турецких вооруженных сил в Сирии под названием «Источник мира». Он объяснил, что операция направлена против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 с целью уничтожения террористической угрозы на южных границах Турции и установления в регионе мира. Эрдоган подчеркнул, что создание безопасной зоны на турецко-сирийской границе позволит сирийским беженцам вернуться в страну.

1 Организация запрещена на территории РФ.