Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Песков не стал раскрывать детали телефонного разговора Путина и Эрдогана

40
0 Оставить комментарий

Песков не стал раскрывать детали телефонного разговора Путина и ЭрдоганаАшхабад, 11 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что не может добавить новой информации к сказанной ранее Кремлем о состоявшихся телефонных переговорах глав РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. 

Отвечая на вопрос о том, обсуждали ли лидеры в ходе телефонной беседы безопасность российских военных во время турецкой операции в Сирии, Песков не стал раскрывать детали разговора, заявив, что больше не может ничего добавить о нем.

«Я не могу вам сказать больше того, что мы уже сообщили по этому разговору», — ответил он.

Напомним, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября провели телефонные переговоры, во время которых обсудили планируемую операцию турецких ВС на севере Сирии. В ходе беседы главы государств отметили важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики и уважения ее суверенитета. Путин призвал турецкую сторону тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб усилиям по урегулированию сирийского кризиса. 

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции турецких вооруженных сил в Сирии под названием «Источник мира». Он объяснил, что операция направлена против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 с целью уничтожения террористической угрозы на южных границах Турции и установления в регионе мира. Эрдоган подчеркнул, что создание безопасной зоны на турецко-сирийской границе позволит сирийским беженцам вернуться в страну.

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров