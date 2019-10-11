Разведка ЛНР обнаружила ЗРК «Бук» на позициях ВСУ в Донбассе

Луганск, 11 октября. Украинские силовики разместили зенитный ракетный комплекс «Бук» на своих позициях в Донбассе. Об этом заявил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, Вооруженные силы Украины используют перемирие для ротации личного состава и переброски тяжелого вооружения к линии соприкосновения в Донбассе. Разведка Народной милиции ЛНР обнаружила зенитный ракетный комплекс «Бук» на позициях ВСУ в районе населенного пункта Новоастраханское.

«В районе населенного пункта Новоастраханское отмечено нахождение зенитно-ракетного комплекса «Бук», — отметил Осадчий.

Кроме того, украинские силовики разместили три крупнокалиберные пушки «Гиацинт-Б» на окраине населенного пункта Боровеньки.

Осадчий также добавил, что украинские силовики используют объекты гражданской инфраструктуры для размещения военной техники, что представляет серьезную опасность для мирных жителей.

Кроме того, разведка Народной милиции ЛНР зафиксировала размещение бронетехники украинских силовиков в районе населенных пунктов Троицкое, Передельское, Макарово, Станица Луганская, Новотошковское, Катериновка и Кряковка.

Ранее в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что украинские силовики устроили массовую драку в Донбассе, в результате которой 15 военнослужащих получили тяжелые травмы.

Напомним, в 2014 году украинские власти объявили о проведении военной операции против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.