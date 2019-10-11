Женева, 11 октября. Сотрудники Европейской организации по ядерным исследованиям ЦЕРН (CERN) рассказали, что произойдет, если в адронный коллайдер бросить лом.

Эксперты рассказали, что произойдет с металлическим ломом в адронном коллайдере. Сотрудница библиотеки ЦЕРН Марина Савино отметила, что безумному экспериментатору непросто добраться до ускорителя заряженных частиц.

«Вряд ли в коллайдер можно бросить лом, он находится в тоннеле на глубине сто метров. Когда он работает, доступа туда нет», — отметила эксперт, ее цитирует издание «Политика сегодня».

По словам научного сотрудника «Курчатовского института» Александра Никитенко, попадание железа в коллайдер станет фатальным для устройства. Лом разрушит внутренние части ускорителя. Поэтому рядом с коллайдером запрещено пользоваться любыми металлическими предметами, в том числе часами.

Известно, что адронный коллайдер помогает ученым сталкивать частицы на свервысоких скоростях и фиксировать происходящие явления. Эти данные изучают физики и делают выводы о природе вещей во Вселенной.

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