Москва, 11 октября. Россия разочарована срывом разведения сил и средств в районах Золотого и Петровского в Донбассе, сообщили в министерстве иностранных дел России.

В МИД РФ прокомментировали очередной срыв разведения сил от линии соприкосновения в Донбассе. В ведомстве отметили, что в Москве происходящее вызывает «глубокое разочарование».

В министерстве напомнили, что первое зафиксированное миссией ОБСЕ разведение на этих участках состоялось в ноябре 2016 года. Однако спустя время украинские войска полностью заняли демилитаризованную зону. Новая договоренность сторон конфликта в Донбассе состоялась 1 октября этого года.

«Начиная с этого дня на протяжении всей текущей недели ополченцы в присутствии наблюдателей ОБСЕ ежедневно подавали условные сигналы, на которые украинская сторона не реагировала», — констатировали в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что остается невыполненным решение «нормандского» саммита, который состоялся в Берлине 2016 года.

«Надеемся, что украинская сторона в ближайшее время предпримет необходимые усилия для реализации своих обязательств в рамках контактной группы и «нормандского формата», что позволит придать импульс процессу мирного урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе» — констатировали в министерстве иностранных дел.

Напомним, в 2014 году жители некоторых регионов Донбасса — нынешних ДНР и ЛНР — отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате госпереворота. Киев в свою очередь начал в регионе силовую операцию против местных жителей. С начала гражданской войны на Украине на юго-востоке погибли около 13 тысяч человек, сообщили в ООН в начале этого года.