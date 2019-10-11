Начальник штаба Гудкова признался, что летал на форум Немцова за деньгами для оппозиции. ФАН-ТВ

В аэропорту Шереметьево съемочная группа Федерального агентства новостей встретила ближайшего помощника Дмитрия Гудкова — Виталия Венедиктова, возглавлявшего его избирательный штаб во время предвыборной кампании в Московскую городскую Думу.

Виталий Венедиктов вернулся из заграничной поездки в компании с Александром Соловьевым, который этой осенью пытался стать депутатом МГД, но не был допущен до выборов из-за махинаций с подписными листами. Оба — участники прошедшего в Варшаве форума Бориса Немцова. Там они представляли интересы своего покровителя Дмитрия Гудкова.

Александр Соловьев, заметив журналистов, торопливо ретировался, отказавшись отвечать на вопросы и пытаясь скрыться от объективов камер. А оставшийся совершенно один Виталий Венедиктов начал лгать, дескать, приехал он не из Варшавы. Правда, придумать себе легенду сходу не смог. Так и не сообразив, откуда еще он мог прилететь, оставил эти вопросы журналистов без ответа. Впрочем, без ответа остались и все другие вопросы журналистов. Венедиктов, который был так разговорчив этим летом, теперь хранит молчание и рассказывать о своих заграничных поездках отказывается.

Убежавший от журналистов Александр Соловьев попытался спасти друга, призывая спрятаться в его автомобиле, но Венедиктов отказался, все также в глубоком молчании ожидая вызванную машину. На вопросы о его роли в несанкционированных акциях в столице и том, почему он не был задержан, как большинство его соратников, Виталий предпочел не отвечать. Но на то, ожидает ли оппозицию России дополнительное финансирование после участие в форуме Бориса Немцова, ответил робким кивком.

Напомним, очередной форум Бориса Немцова прошел в Варшаве 9 ноября. Главной темой на этот раз стал страх, который, по мнению организаторов, якобы царит внутри и вокруг России. В столице Польши собрались Алексей Навальный, Владимир Милов, Владимир Кара-Мурза. Кроме них приехали и менее влиятельные представители оппозиции — Сергей Бойко, Юлия Галямина и Сергей Петров. С помощью подобных встреч Запад создает информационную повестку в среде российских оппозиционных лидеров.

Организаторами лекций «о страхе в России» выступили организации, к самой России никак не относящиеся: Фонд Бориса Немцова, Германия; Фонд Фридриха Науманна, Германия; ВОТ-Фонд, Польша, при активной поддержке со стороны МИД Польши, посольств Великобритании и Чехии в Польше, Фонда польско-немецкого сотрудничества и польской ассоциации «За свободную Россию». Ни одна российская НКО за организацию форума не отвечала. Спикерами же выступили люди, либо не имеющие отношения к России, либо являющиеся закостенелыми русофобами и параноиками.

Долгое подробное обсуждение, как и чего должен бояться рядовой оппозиционер и любой гражданин в России станет в результате методичкой с тезисами. Этот посыл участники форума везут в Россию, где будут распространять «страшную» повестку форума уже среди своих подчиненных. А те, в свою очередь, распространят этот посыл среди рядовых участников оппозиционного движения. Эти страхи специально придуманы в западных институтах и аналитических центрах для манипуляции своей целевой аудиторией, чтобы проще было поднимать возмущенных надуманными страхами людей на беспорядки. Такую практику можно расценивать лишь как вмешательство Запада в дела России.