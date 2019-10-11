Курица или яйцо? На вечный вопрос отвечают Вассерман, Бурда и Чаплин

Каждую вторую пятницу октября отмечается странный и любопытный праздник — Всемирный день яйца, учрежденный Международной яичной комиссией (International Egg Commission) в Вене в 1996 году. Вспомнив о главном философском вопросе, что было раньше — яйцо или курица — Федеральное агентство новостей решило обратиться за ответом к людям, чья экспертность не вызывает сомнений: Анатолию Вассерману, Борису Бурде и Всеволоду Чаплину.

«Яйцо появилось за много миллионов лет до появления курицы — еще тогда, когда одна из ветвей ящеров динозавров только научилась летать и стала откладывать яйца. Но я понимаю, что это вопрос, который касается всех живых организмов, и скажу так: родитель всегда появляется до ребенка вне зависимости от биологического вида», — поделился своей мудростью журналист и публицист Анатолий Вассерман.

«Конечно, первым было яйцо, потому что еще когда кур не было, существовала масса других двуногих животных, которые уже могли нести яйца. И нет абсолютно никакого парадокса в этой якобы великой «загадке» человечества. Вот что действительно интересно, так это «парадокс лжеца»: когда человек говорит «я лгу», то получается, что он может говорить одновременно и ложь, и правду, и наоборот, в зависимости от контекста», — запутал нас знаменитый участник интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Борис Бурда.

«Раньше всего был бог, — дал самый метафизичный ответ протоиерей Всеволод Чаплин, — тогда, когда не было ни материи, ни времени. Время — это свойство твари. Все материальное имеет начало и конец, так что спор о том, была ли раньше яйца курица или наоборот, берет начало из человеческой глупости. Эта глупость снизойдет на нет, когда господь откроет нам то, что нам нужно знать, — как он, в общем-то, открывает и сейчас».

Но, пожалуй, самый логически верный ответ на вечный вопрос дал специалист по эволюционной генетике университета Ноттингема Джон Брукфилд — причем еще многие годы назад. Так, он заявил, что генетический материал живого организма не меняется в течении жизни, поэтому то, что впоследствии мутировало в курицу, зародилось в яйце внутри своего родителя, который курицей являлся в меньшей степени, чем его отпрыск. Так что древний парадокс можно официально считать разрешенным.