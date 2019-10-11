Опубликовано видео, как убийца девочки в Саратове выбрасывает ее сменку

Москва, 11 октября. В СМИ появилось видео с камер уличного наблюдения, на котором зафиксирован подозреваемый в убийстве девятилетней школьницы Лизы в Саратове Михаил Т. после совершения преступления.

Запись с городских камер наблюдения опубликовала «КП».

На кадрах видно, что Михаил Т. после жестокой расправы с ребенком пришел на остановку общественного транспорта с пакетом. Следователям удалось установить, что в нем находилась сменная обувь Лизы.

Дойдя до остановки, мужчина просто бросил пакет в небольшую мусорную урну и спокойно сел дожидаться своего автобуса.

Напомним, девятилетняя Лиза исчезла 9 октября, девочка ушла в школу и не вернулась. Саратовские спасатели обнаружили тело ребенка в ночь на 11 октября в гаражах в районе городского Сельзхозинститута.

Подозреваемый в убийстве девочки мужчина был задержан. Он признался в совершении преступления. Задержанный рассказал, что убил школьницу из злости после того, как она грубо ему ответила. В СКР возбудили уголовное дело.

Причиной смерти девочки назвали удушение, об этом сообщили источники в экстренных службах.

Убийство ребенка вызвало в Саратове общественный резонанс, горожане требовали устроить подозреваемому самосуд на месте задержания.

Выяснилось, что мужчина имеет богатое криминальное прошлое. У него есть ряд непогашенных судимостей за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера, сообщает «КП».