Умер космонавт Алексей Леонов. События дня. ФАН-ТВ

Умер Алексей Леонов
На 86-ом году жизни в Москве после продолжительной болезни скончался дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов. Человек — легенда! Он первым совершил выход в открытый космос. Это произошло в марте 1965 года на «Восходе-2». Тогда в открытом космосе Леонов провел 12 минут и девять секунд. Второй не менее значимый полет состоялся через 10 лет. Герой Советского Союза участвовал в стыковке космических кораблей СССР и США. На орбите состоялось историческое рукопожатие членов двух экипажей. Отечественной космонавтике он посвятил всю свою жизнь. В разные годы был замначальником Центра подготовки космонавтов, директором космических программ. Кстати, Алексей Архипович талантливый художник. Вместе с фантастом Андреем Соколовым он создавал образы такого далекого и близкого ему космоса. Прощание с Алексеем Леоновым пройдет 15 октября. Похоронят его на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.
Трагедия в Саратове
Сегодня общественность обсуждает убийство 9-летней девочки в Саратове. 9 октября она отправилась в школу и пропала. Тело ребенка нашли в гаражах на следующий день. Полиция тут же задержала подозреваемого.
«Он дает признательные показания по обстоятельствам преступления. Согласно этим показаниям, несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и завладел строением, а 9 октября, во время его нахождения в гараже мимо проходила потерпевшая. Она спросила, его ли это гараж? Мужчина предположил, что недвижимое имущество может принадлежать семье малолетней. Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил ее убийство. Эта версия подозреваемого будет проверена следователем», — отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Этот случай потряс весь Саратов. Местные жители устроили массовый митинг. Они требовали у полицейских выдать им предполагаемого убийцу, чтобы устроить самосуд. После сообщений о происшествии уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова призвала к ужесточению уголовного кодекса.
«Мы требуем ужесточения наказания для таких преступников! Мы уже внесли свои предложения в Государственную думу, а на днях я просила ускорить принятие соответствующего законопроекта, на что получила положительный ответ», — отметила Анна Кузнецова.
Сейчас местная полиция расследует это дело. К ней, по распоряжению руководства Следственного комитета России, подключились и опытные криминалисты из других городов. Кстати, после трагедии многие россияне высказались о возвращении смертной казни в нашей стране. Корреспондент ФАН сейчас работает на месте происшествия. Журналист готовит серию репортажей и проводит опрос: «Должна ли наша страна отменить мораторий на смертную казнь?»
Путин на Совете глав государств СНГ
Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе. Такое заявление на заседании Совета глав государств СНГ 11 октября сделал президент России Владимир Путин. Как считает глава государства, новые власти Украины пока не проявляют политическую волю.
«Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: «Если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем». Армия не уходит. Представители непризнанных республик – ЛНР, ДНР – дважды или трижды уже давали сигнал о том, что они готовы, ракеты пускали, белую ракету (сигнал отвода – белая ракета). Пускают – с той стороны ничего нет, никакого ответа. И мы знаем, почему: националисты пришли туда и не дают армии уйти. Говорят: «Если армия уйдет, мы встанем». Армия и не уходит. Здесь нужно проявление политической воли, поэтому поддерживать, считаю, нужно не конкретных людей, а проводимую ими политику», — заключил Владимир Путин.
Глава государства отметил, что Россия будет поддерживать любые усилия, направленные на достижение мира. В своем выступлении на заседании президент также затронул и другие темы: празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, товарооборот стран объединения, расчеты в национальных валютах. Также речь шла и о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Глава государства уверен, что решение Вашингтона связано с его азиатской политикой. А Россия — предлог для выхода из ДРСМД, чтобы скрыть создание своей ракеты средней дальности.
«Уже объявлено официальными представителями Пентагона, что собираются размещать ее в Азии. Они прямо, публично об этом заявили. Ведут переговоры с Японией и с Южной Кореей. Ясно, кто является целью номер один в данном случае. Нас это не радует, потому что это и нас касается. Имею в виду, что мы должны будем смотреть, конечно, где конкретно будут установлены, но это будет достигать и российской территории. Поэтому это все не улучшает, а ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности», — отметил глава государства.
В завершении своего выступления президент пригласил глав СНГ в Санкт-Петербург. 20 декабря в Северной столице пройдет неформальная встреча с Евразийским экономическим союзом. Владимир Путин предложил обсудить текущие международные вопросы и построить планы на следующий год.