Умер космонавт Алексей Леонов. События дня. ФАН-ТВ

На 86-ом году жизни в Москве после продолжительной болезни скончался дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов . Человек — легенда! Он первым совершил выход в открытый космос. Это произошло в марте 1965 года на «Восходе-2». Тогда в открытом космосе Леонов провел 12 минут и девять секунд. Второй не менее значимый полет состоялся через 10 лет. Герой Советского Союза участвовал в стыковке космических кораблей СССР и США. На орбите состоялось историческое рукопожатие членов двух экипажей. Отечественной космонавтике он посвятил всю свою жизнь. В разные годы был замначальником Центра подготовки космонавтов, директором космических программ. Кстати, Алексей Архипович талантливый художник. Вместе с фантастом Андреем Соколовым он создавал образы такого далекого и близкого ему космоса. Прощание с Алексеем Леоновым пройдет 15 октября. Похоронят его на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Трагедия в Саратове

Сегодня общественность обсуждает убийство 9-летней девочки в Саратове. 9 октября она отправилась в школу и пропала. Тело ребенка нашли в гаражах на следующий день. Полиция тут же задержала подозреваемого.

«Он дает признательные показания по обстоятельствам преступления. Согласно этим показаниям, несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и завладел строением, а 9 октября, во время его нахождения в гараже мимо проходила потерпевшая. Она спросила, его ли это гараж? Мужчина предположил, что недвижимое имущество может принадлежать семье малолетней. Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил ее убийство. Эта версия подозреваемого будет проверена следователем», — отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Этот случай потряс весь Саратов. Местные жители устроили массовый митинг. Они требовали у полицейских выдать им предполагаемого убийцу, чтобы устроить самосуд. После сообщений о происшествии уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова призвала к ужесточению уголовного кодекса.

«Мы требуем ужесточения наказания для таких преступников! Мы уже внесли свои предложения в Государственную думу, а на днях я просила ускорить принятие соответствующего законопроекта, на что получила положительный ответ», — отметила Анна Кузнецова.

Сейчас местная полиция расследует это дело. К ней, по распоряжению руководства Следственного комитета России, подключились и опытные криминалисты из других городов. Кстати, после трагедии многие россияне высказались о возвращении смертной казни в нашей стране. Корреспондент ФАН сейчас работает на месте происшествия. Журналист готовит серию репортажей и проводит опрос: «Должна ли наша страна отменить мораторий на смертную казнь?»