Шнуров перед грандиозным концертом «Ленинграда» в Петербурге поделился планами на будущее

На «Газпром-Арене» 12 октября грандиозным концертом завершится турне, которым группа «Ленинград» прекращает свою 22-летнюю концертную деятельность. Начиная с июня 2019 года, музыканты уже посетили восемь городов, где на каждом концерте были аншлаги. После выступления в Петербурге общая численность побывавших на выступлениях зрителей достигнет полмиллиона человек.

Как быть и жить дальше? Что будет делать лидер «Ленинграда»? Свою творческую деятельность за два десятилетия в беседе с журналистом Федерального агентства новостей оценил Сергей Шнуров.

— Последний концерт — это повод для грусти. Вы понимаете, что уже через несколько дней все может стать по-другому?

— Когда выходишь на концерте перед зрителем, не важно, как ты себя чувствуешь. Болит ли что-нибудь... Или в личной жизни не складывается. Это не важно. Ты должен отдаться сцене, материалу, и тогда ты профессионал. Во всех остальных случаях ты в проигрыше. И тогда будет плохое шоу.

— А если сегодня оглянуться на 20 лет назад? И сегодняшнюю голову на те плечи?

— Дорога ложка к обеду. Все хорошо в свое время. Если бы 25 лет назад у меня была бы такая же голова, как сейчас, я бы во многое «не вписался» и об этом потом жалел. Пусть все остается как есть. Меня все устраивает.

— При вашей популярности, при вашем воздействии на людей, на массы, вы не задумывались пойти в политику?

— Если бы я знал, куда идти! Я бы пошел обязательно и повел людей. Я пока сам не определился, я не могу взять на себя ответственность. Вот честно, я не готов.

— Вы можете себя представить губернатором? Например, Петербурга?

— Губернатор обладает некими свойствами – есть запрос на аккуратность ведения дел, планирование... Это не мои сильные стороны. Я могу сформулировать, я могу классно сделать плакат. Я могу сделать публичное выступление и мотивировать народ. И это все, что я могу. Я не сильный стратег, к тому же не финансист и экономист. Группировка «Ленинград» — это человек 50, ими я еще могу управлять. Но не тысячами.

— Во время путча 1991 года, когда Алла Пугачева хотела идти на улицу, ее друг и певец Александр Кальянов сказал: «Тебе туда нельзя, потому что народ пойдет не за Борисом Ельциным, а за тобой». Сегодня, наверное, народ может пойти за вами. Не хотите этим воспользоваться?

— Настроение людское и законодательство меняются. То, что было позволено Сергею Есенину в 1919 году, в 2022 году уже не позволено. Это быстро проходит. И то, что толпа ликовала в 1914 году, когда царь подписал Манифест о вступлении России в Первую мировую войну, и благословляла батюшку, а в 1918 году его уже убили. Человеческая симпатия — это тонкий конструкт, который распадется за доли секунды.

— Испытываете ли вы чувство благодарности к Юрию Лужкову, который из-за мата запретил концерты в Москве? С того момента «Ленинград» начали слушать даже те, кто и названия никогда не слышал.

— Да нет. На месте Лужкова был бы кто-то другой. На тот момент мы были радикальны, авангардны и непредсказуемы. Не Лужков, так другой...

— Вам есть, с чем и с кем сравнивать. Ваш поклонник и зритель сильно изменился за 20 лет?

— Да. Зритель изменился. Все изменилось, страна изменилась. Курс доллара изменился (улыбается). Доллар сильно влияет на настроение человека, сильнее, чем погода (смеется). И я рад, что все меняется. Если бы находились в том состоянии, как 20 лет назад, это было бы странно. Помните, что человечество началось с приматов, которые сидели на деревьях. Пришел Ледниковый период. Те, кто спустился с деревьев и приспособился к жизни, – выжили. Нельзя не меняться и не подстраиваться к жизни. Что касается концерта, то я надеюсь, что все пройдет без сучка и задоринки. Верю, что будет классный звук.

Учитывая печальный опыт концерта в прошлом году, организаторы закрыли крышу «Газпром-Арены» и затянули ее специальной тканью, чтобы звук не отражался.

— И напоследок я вам сообщу, чем собираюсь заняться в будущем. Я точно так же буду сочинять песни и стихи. У меня это хорошо получается. Человек, которому интересна жизнь и интересно жить, у него планов громадье. Я знаю, что я буду в искусстве.