Донбасс, 11 октября. Украинские войска задействовали тяжелую артиллерию на Мариупольском направлении, под Горловкой ранен мирный житель. Националисты прорываются к передовым и избивают сотрудников полиции и Нацгвардии. ВСУ продолжают нести небоевые потери. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

По информации представительств ЛНР и ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК), обстрелы республик силами ООС не прекращаются. Они влекут тяжкие последствия для жизни и здоровья мирных жителей, а также их имущества. Всего за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли республики 30 раз.

Поселок Логвиново в ЛНР подвергся обстрелу из станкового противотанкового гранатомета, в ДНР обстреляно 11 населенных пунктов. На Мариупольском направлении ВСУ использовали 152-мм тяжелую артиллерию. В Докучаевске повреждена квартира многоэтажного дома, а в Зайцево (Горловское направление) ранения получил мужчина 1955 года рождения. Повреждена кровля жилого дома.

Разведение сил и средств в поселках Петровское (ДНР) и Золотое (ЛНР) так и не состоялось. Попытки представителей республик приступить к разведению остались незамеченными с украинской стороны.

Саботаж националистов

Руководители радикально настроенных группировок Украины серьезно намерены занять позиции армии, которые могут освободиться после возможного разведения сил и средств. Разведка народной милиции ДНР докладывает, что группы вооруженных людей, применяя оружие, пытаются прорваться к передовым позициям ВСУ уже сейчас. В основном это представители полка «Азов». На пути у них стоят блокпосты из сотрудников Нацполиции и Нацгвардии, среди которых уже фиксируются первые случаи обращения в больницы с травмами.

За минувшие сутки за помощью в медучреждения обратились восемь сотрудников полиции. Командование ООС пока никак не реагирует на подобное самоуправство нацбатальонов, сообщает представитель управления НМ ДНР Ринат Айгистов, который добавляет, что это один из пунктов плана радикалов сорвать мирный процесс. Также этот план всячески поддерживают подконтрольные националистам СМИ. В районах разведения снимаются фейковые сюжеты о том, что жители выступают против разведения подразделений украинской армии.

Небоевые потери

О произошедшей небоевой потере рассказал представитель УНМ ЛНР Яков Осадчий. В результате неосторожного обращения с оружием боец получил огнестрельное ранение при несении боевого дежурства на посту в городе Счастье Луганской области. Сейчас командование 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ проводит собственное служебное расследование инцидента, так как пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Раненый находится в больнице, а о ЧП стало известно от волонтера, который рассказал о данном факте в социальных сетях. По традиции с целью утаивания подобных случаев от высшего руководства командир бригады доложил в штаб, что ранение якобы было получено бойцом в результате обстрела силами Народной милиции ЛНР.

ПВО ЛНР уничтожили дрон ВСУ

Яков Осадчий также сообщил, что подразделениями противовоздушной обороны НМ ЛНР был сбит украинский беспилотный аппарат из состава 14-й механизированной бригады ВСУ. Операция проводилась в районе села Сокольники Славяносербского района.