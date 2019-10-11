Главные новости 11 октября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 11 октября.

На Покровскую родительскую субботу, согласно народной традиции, следовало «угостить» усопших хлебом из муки нового урожая. Покровская суббота 2019: когда отмечается, традиции, «кормление мертвых», что нельзя делать.

Скончался советский космонавт № 11, первый человек, вышедший в открытый космос, и дважды Герой Советского Союза. Космонавт Алексей Леонов умер на 86-м году жизни.

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что полуостров не нуждается в подачках Киева. В Крыму объяснили, почему регион не нуждается в подачках Украины в виде поставки воды.

Спасатели в Саратове обнаружили тело девятилетней Лизы К. Местные жители пытались линчевать убийцу. Жители Саратова хотят устроить самосуд над убийцей девятилетней школьницы.

Российский певец Никита Джигурда рассказал, что у его любимой — фигуристки Марины Анисиной случился выкидыш. Анисина отказалась делать ЭКО из-за ситуации с Заворотнюк.

Министерство иностранных дел России отреагировало на взрыв на иранском танкере в Красном море МИД РФ отреагировал на взрыв на иранском танкере в Красном море.

Семья Анастасии Заворотнюк впервые косвенно подтвердила информацию о тяжелом состоянии актрисы. В совете при Госдуме просят оставить больную Заворотнюк в покое.

Заслуженная артистка РСФСР, вдова актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась на 96-м году жизни. Вдова Анатолия Папанова скончалась в Москве.

Минобороны рассекретило документы, в которых рассказывается о зверствах нацистов в концлагере Саласпилс. Минобороны РФ рассекретило документы о зверствах фашистов в концлагере под Ригой.

Фастфуд и готовая еда в упаковках могут способствовать развитию злокачественных опухолей. Ученые нашли связь между раком и питанием вне дома.