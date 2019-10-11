Смерть американской провинции: развал инфраструктуры, нищета и безнадега

Распространено заблуждение, что американская провинция, несмотря на отдаленность от торговых, транспортных и финансовых центров (Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сиэтл, Хьюстон, Чикаго), максимально благополучна, развита и комфортна для проживания. Однако свежее исследование показывает, что провинциальные города США отнюдь не так благоустроены, как хотелось бы представить проамериканским пропагандистам. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Жалкие и убогие

Пятьдесят американских городов вошли в неофициальный список самых жалких и убогих мест для жизни. Первое место занимает городок Гэри (Индиана). Ситуация в Гэри настолько ужасна, что дома там продают всего за один доллар, 50 % жителей — безработные, дорожная и бытовая инфраструктура разваливается на глазах. Люди тысячами пытаются покинуть это проклятое место. Кроме того, городок Гэри стал одним из лидеров по числу совершаемых убийств.

На вершине списка значится также некогда процветающий Детройт, столица американского автомобилестроения. В Детройте — 78 тысяч заброшенных домов, 60% детей живут за чертой бедности, 40% всех светофоров не работают, только треть машин скорой помощи находится на ходу. За 60 лет город потерял 63 % своего населения.

На 27-м месте расположился Кливленд — второй по величине город состоятельного штата Огайо. Известно, что 35 % жителей Кливленда находятся за чертой бедности, а по числу убийств этот город даст фору многим городам африканских и латиноамериканских стран. Самое неожиданное, что список наполнен городами из богатейших американских штатов — Калифорнии, Флориды, Нью-Джерси и Техаса. Это позволяет охарактеризовать американское городское хозяйство как неэффективное и крайне далекое от «голливудского идеала». Мегаполисы высасывают финансовые соки из провинции, из-за чего качество жизни там неуклонно снижается.

Трамп не поможет

Экономический рост в США при Дональде Трампе не позволил серьезно исправить ситуацию в вымирающих депрессивных городах. Негативная тенденция, которая набрала максимальные обороты при позднем Буше-младшем и раннем Обаме, продолжается при текущем правительстве. Жители проблемных американских городов оказались заложниками ситуации: им тяжело покинуть свои населенные пункты из-за отсутствия работы, денег и низких цен на жилье. Победа Трампа в 2016-м была вызвана в том числе социальным расслоением и бедностью жителей американской провинции. Сегодня все более очевидно, что политика нынешнего президента не оправдала их надежд.

Многие провинциальные американские города сталкиваются с дефицитом качественной чистой воды. Кризис водоснабжения городов Флинт, Детройт (Мичиган), а также множества населенных пунктов штатов Луизиана, Алабама, Кентуки, Миссисипи обострялся весь второй срок Барака Обамы и при Трампе нельзя сказать, что его разрешили. Низкий доступ к качественному водоснабжению связан, главным образом, с его высокой стоимостью. По статистике для 12 % американских домов постоянный доступ к чистой воде — невозможен из-за цены. По прогнозам, к 2020 году счета за водоснабжение не смогут оплачивать до 1/3 американцев.

Недавние массовые отключения электроэнергии в городах Северной Калифорнии, которые оставили без света полмиллиона человек, также заставляют усомниться в эффективности американской системы энергетики. Прогнозируется, что в скором времени таких перебоев с электроэнергией станет значительно больше.