Телеканалы поменяли сетку вещания из-за смерти космонавта Леонова

Москва, 11 октября. Российские каналы решили изменить сетку вещания в связи со смертью космонавта Алексея Леонова.

Канал РЕН ТВ поменял сетку, чтобы почтить память советского космонавта. В 19.55 по московскому времени, как только закончится выпуск новостей, покажут художественный фильм «Время первых», в котором показана история подвига Павла Беляева и Алексея Леонова.

На телеканале НТВ сегодня в 00.25 по Москве в эфир выйдет документальный фильм «Русские алмазы» из цикла «Наш космос», в котором расскажут о полете в космос экипажа Беляева и Леонова. Телеканал посвятил этот фильм памяти космонавта.

По Первому каналу в 17.00 по московскому времени поставили документальную ленту «Космическая одиссея Алексея Леонова».

Первый человек, который побывал в открытом космосе, дважды Герой Советского Союза ушел из жизни в возрасте 85 лет.

Алексей Леонов вышел в открытый космос в 1965 году во время экспедиции Восход-2, и стал первым человеком, которому удалось это сделать. Несмотря на то, что его скафандр раздуло и он долгое время не мог попасть обратно на корабль, так как протиснуться в люк было невозможно, он не запаниковал, а смог адекватно решить проблему, которая могла привести его к смерти.