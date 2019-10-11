Муж Шурыгиной объявил о разводе

Москва, 11 октября. Скандально известная участница шоу «Пусть говорят» Диана Шурыгина и видеооператор Андрей Шлянин объявили о разводе.

Брак Шурыгиной и Шлянина просуществовал два года. Молодые люди пояснили, что расстаются друзьями. Они добавили, что сильно любили друг друга, однако поняли, что пришло время разойтись.

«Это не шутка и не розыгрыш, — предупредили они. — Надеюсь, вы нас поймете и поддержите».

Супруг Шурыгиной подчеркнул, что заявление о разводе будет подано в ближайшее время. Он констатировал, что ни к кому жену не ревнует, хоть у нее и появился новый возлюбленный. Шлянин пояснил, что они разъехались более месяца назад. Почти уже бывшей жене он пожелал счастья и предупредил ее новую пассию, что его ждет нелегкое время.

«У Дианы новый возлюбленный. Я ему могу только посочувствовать, — приводит его слова KP.Ru. — Жить с самой скандальной девушкой страны — очень тяжело».

Он отметил, что в последнее время с Шурыгиной то расходился, то снова сходился. В итоге молодые люди устали от таких отношений.

«И в итоге решили окончательно поставить жирную точку в истории нашей любви», — объявил он.

Шурыгина прославилась после участия в шоу «Пусть говорят», где заявила о том, что ее изнасиловали на «вписке». По словам девушки, над ней надругался студент Сергей Семенов. В истории возникло много спорных моментов, что породило, в частности, мем «на донышке» — так девушка описала количество выпитого на вечеринке алкоголя. Адвокат Шурыгиной доказал вину молодого человека, однако с условием решения суда по апелляции и условно-досрочным освобождением Семенов отсидел менее двух лет.

Шурыгина вышла замуж за Шлянина 1 октября 2017 года.