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Экономика

Набиуллина объяснила, почему люди продолжают использовать наличные деньги

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Набиуллина объяснила, почему люди продолжают использовать наличные деньги

Сочи, 11 октября. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина объяснила, почему люди продолжают использовать наличные деньги.

По ее словам, люди не хотят отказываться от наличных денег, так как их можно использовать анонимно. Кроме того, люди продолжают пользоваться наличными из-за недоверия к финансовым институтам.

«Я думаю, что две вещи: первое – это все-таки желание анонимности, и только наличные сейчас дают вам эту анонимность. И второе – это доверие к финансовым институтам, к устойчивости финансовых институтов, потому что проблемы с банками все равно случаются», — сказал Набиуллина в ходе пленарной дискуссии «2035» на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

Глава Банка России также добавила, что в ближайшем будущем наличные деньги и банковские карты не уйдут из оборота. По ее словам, банковскими картами удобнее пользоваться при поездках за границу. При этом даже после повсеместного внедрения в России оплаты услуг с помощью биометрических данных, в других странах воспользоваться этой системой будет невозможно.

«Либо должна идти речь о том, что страны обмениваются биометрическими данными, что мне очень тяжело представить в нынешних условиях», — отметила Набиуллина.

Ранее Набиуллина заявила, что Банк России не считает нужным создавать в РФ национальную криптовалюту из-за больших рисков и «недостаточно очевидных» преимуществ.

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Источник: РИА Новости
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