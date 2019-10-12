Вашингтон обрек фермеров США на кабалу и вымирание

Ловкие и отважные американские ковбои на ранчо остались только в вестернах. Сегодня погонщики скота и владельцы небольших ферм в современных США — это доведенные до отчаяния и нищеты, загнанные в долги и кредиты аграрии, которым револьвер может понадобиться только для одной цели — свести счеты с жизнью.

Самоубийства и психологические заболевания сельских тружеников США из-за разорения и экономического кризиса в отрасли стали настолько массовыми, что сенатор Джон Тестер недавно внес на рассмотрение законопроект «О посевной устойчивости сельских районов». Впрочем, документ посвящен не мерам поддержки фермеров и развития отрасли: он предполагает обучение сотрудников американского Минсельхоза «способам обнаружения стресса и деэскалации напряженности с фермерами».

Тем временем инициативные общественники организуют курсы психологической помощи для людей, оказавшихся за чертой бедности и посвятивших десятилетия делу, ненужному теперь их стране, — и других рецептов решения проблемы, похоже, у Вашингтона нет.

Министр сельского хозяйства США Сонни Пердью открыто признал в интервью журналистам, что власти не могут гарантировать доходность небольшим фермерским хозяйствам. В условиях экспансии крупных корпораций, торговой войны с Китаем, наводнений и неурожая в отдельных штатах из-за глобального потепления становится очевидным, что гарантированный сценарий для дальнейшего развития небольших аграрных предприятий все-таки есть, но хэппи-энда в нем не предусмотрено.

«Нет гарантии, что фермы выживут»

Общаясь с журналистами после выступления на Всемирной молочной выставке в Мэдисоне, Пердью признал, что правительство не планирует мешать крупным корпорациям захватывать рынок сельхозпродукции, сообщает The Washington Post.

«В Америке крупные (аграрные компании. — Прим. ФАН) становятся крупнее, а маленькие уходят, — заявил Пердью. — Я не думаю, что у нас в Америке для любого малого бизнеса есть гарантированный доход и гарантированная окупаемость».

В позапрошлом веке занимавшиеся разведением скота ковбои давали отпор индейцам и осваивали новые земли под фермы и пастбища. Сегодня и животноводов, и растениеводов, с одной стороны, теснят транснациональные корпорации со своими технологиями и дешевыми, легко помножаемыми на сотни и тысячи ГМО-разработками. А с другой стороны, аграрии в США вынуждены постоянно брать кредиты у банков на новые семена и закупку топлива, и, кроме того, придавлены сверху ценой, которую диктует закупщик, зачастую в лице все тех же не слишком озабоченных чужой прибылью транснациональных компаний.

Прибавим к этому необходимость постоянной закупки удобрений для получения максимально возможного урожая и истощение почв из-за постоянного использования удобрений и получим не гордого покорителя прерий, а практически крепостных крестьян третьего тысячелетия, которые и с земли уехать не могут — потому что некуда, — и живут на ней себе в убыток.

Висконсин, где проходили молочная выставка и общение Пердью с журналистами, считается одним из центров молочного животноводства в стране. Однако этот штат потерял 465 молочную ферму в 2017 году, 638 — в 2018 году и 551 — в еще не завершившемся 2019-м. Об этом свидетельствуют данные Государственного департамента сельского хозяйства, торговли и защиты прав потребителей США.

«Визит Пердью происходит, когда молочные фермеры Висконсина борются со множеством проблем, включая снижение цен на молоко, рост самоубийств, переход на более крупные фермы с сотнями или тысячами животных и международные торговые войны Трампа», — говорится в публикации.

Издание сообщает, что местные законодательные власти единогласно проголосовали за выделение дополнительных 200 000 долларов на помощь фермерам в борьбе с депрессией и проблемами психического здоровья. Вот только присутствовавшие на молочной выставке фермеры после общения с главой минсельхоза США, мягко говоря, не воодушевились этим.

«Хотим ли мы, чтобы одна корпорация владела всей едой в нашей стране?» — задавался вопросом после общения с чиновником Дарин фон Руден, президент Союза фермеров Висконсина, фермер в третьем поколении, содержащий 50 голов крупного рогатого скота.

По словам министра, помочь фермерам остаться на плаву должен закон о поддержке сельского хозяйства. Но иллюзий быть не должно: Пердью предупредил, что мелким хозяйствам все равно придется бороться за конкуренцию. Судя по его словам, большинство из них проиграют.

«Сегодня для ферм на 40, 50, 60 или даже 100 коров очень трудно выжить, учитывая масштаб экономики с капитальными потребностями, всеми экологическими нормами и всем остальным», — предупредил он.

Методы «управления стрессом на ферме»

И все же проблема психологической и антикризисной помощи фермерам сегодня в США обсуждается на всех уровнях. Тревожная тенденция за последние несколько лет стала очевидной, несмотря на странные вещи, происходящие со статистикой суицидов среди тружеников.

«В 2016 году Центр контроля заболеваемости опубликовал исследование, в котором говорится, что самоубийства в сфере сельском хозяйстве, рыболовстве и лесном хозяйстве были почти в пять раз выше, чем среди населения в целом. Центр отозвал исследование, потому что информация была неточной из-за ошибки кодирования. В исправленной версии говорилось, что уровень самоубийств в группе примерно сравнялся с остальным населением в целом», — сообщают СМИ.

По словам автора публикации, более красноречивая цифра — количество звонков на телефонную горячую линию помощи фермерам Farm Aid: в 2018 году число обращений выросло более чем в два раз, и в этом году темпы роста сохраняются.

«Независимо от того, откуда берутся цифры, показатели самоубийств могут быть неточными из-за того, что некоторые фермеры маскируют свои самоубийства под несчастные случаи на фермах», — пишет автор, намекая, что проблема доведения до отчаяния целой социальной группы людей вместе с их семьями и близким недооценена.

Жительница штата Миннесота Терезия прожила со своим мужем без малого 30 лет. Все это время они вместе занимались выращиванием сои на полях у своего дома. Чтобы получать хотя бы небольшой дополнительный доход, женщина подрабатывала в местной ассоциации производителей сои. Но несколько лет назад супруги купили в кредит дополнительный участок земли. Это приобретение совпало с падением цен на нефть и неурожаем в течение двух лет подряд. Муж Терезии Кит не выдержал и покончил с собой.

«Это (сельское хозяйство. — Прим. ФАН) все, что он умел, и у него была такая любовь к этому! Хорошо это или плохо, но это то, что он знал… Мы были четвертым поколением на этой ферме, мы были Фермой Века. Он много об этом говорил», — приводит издание воспоминания женщины.

Миннесота — один из тех штатов, где проблема стрессовых и критических состояний у тружеников аграрной отрасли стоит особенно остро. Тед Мэтьюс — консультант по психическому здоровью в департаменте сельского хозяйства. Он в течение многих лет оказывал помощь фермерам по всей Миннесоте в одиночку. С октября 2019 года ему выделяют помощника, который также будет финансироваться из бюджета штата.

О попытках властей решить проблему и возможных вариантах помощи в последние месяцы пишут многие американские СМИ. Но нигде не говорится ничего конкретного о пересмотре механизма государственной поддержки отрасли, о дотационных и страховых выплатах, о льготных ставках или, наконец, о курсах профессиональной переподготовки для тех, чье дело жизни теперь отдано на откуп гигантам аграрной индустрии.

«Многим производителям трудно приспособиться к новой экономической реальности, находящейся вне их контроля. Они могут даже убедить себя, что делают своей семье одолжение, умирая», — пишет портал Fox9.

В конце публикации говорится о том, как будет решаться проблема в Миннесоте: почему-то курсами для… банкиров.

«В ближайшие несколько недель служба распространения знаний Университета Миннесоты начнет обучение своих агентов со всего штата по распознаванию стресса. Кроме того, они также будут работать над подготовкой банкиров, ветеринаров и священнослужителей, чтобы помочь выявить стресс у фермеров и их семей», — сообщается в публикации.

Что будут окружающие, в том числе ветеринары, делать с выявленным у фермера стрессом, не уточняется. Зато сообщается адрес сайта местного департамента агрокультуры, на котором отдельный раздел посвящен борьбе со стрессом у селян и фермеров. Есть там даже подзаголовок о финансовой и юридической помощи, но тем, кто соберется перейти по ссылке, предложат получить консультацию финансовых аналитиков из Университета Миннесоты или… взять еще кредитов — на специальных выгодных условиях. Такая «система поддержки», судя по всему, считается перспективной и на уровне всего государства.

25 сентября 2019 года сенатор Тестер объявил о внесенном им законопроекте по решению проблемы нехватки ресурсов для управления психическим здоровьем и стрессом у фермеров. Закон под названием «О посевной устойчивости сельских районов» предполагает обучение сотрудников министерства сельского хозяйства США и людей из окружения фермеров профилактике суицидов и выявлению стрессов.

«Это обучение будет сосредоточено на выявлении стресса и предотвращении самоубийств. Это поможет людям, которые работают с фермерами каждый день, чтобы деэскалировать напряженность, особенно когда появляются плохие новости, и подключать производителей к имеющимся ресурсам», — приводят слова Тестера СМИ.

Глобальный масштаб проблем

Проблемы фермеров усугубляются и тем, что в США — в отличие от большинства развитых стран — катастрофически изменяется климат. И это не столько вопрос глобального потепления, сколько последствия несоблюдения элементарных экологических норм и невыполнения природоохранных мероприятий. Фермерские земли подвергаются масштабной эрозии, опустыниванию или же, наоборот, затоплению.

По сообщениям СМИ, вопрос изменения климата и связанной с этим постоянной потери урожая становится крайне популярной темой для политических спекуляций. Экс-конгрессмен Бето О'Рурк, сенаторы Эми Клобучар и Элизабет Уоррен, мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттеджадж, представляющие Демократическую партию США, один за другим посетили затопленную ферму в Айове площадью в 100 акров.

Дело не в том, что в других штатах нет проблемных ферм или природных катастроф, а в том, что для демократов является стратегически важным получить голоса избирателей именно из этого штата, а здесь ушедшие под воду склад с зерном и посевы — одна из ключевых проблем. Понятное дело, что все визитеры Айовы приезжают сюда заниматься в первую очередь политикой, а несчастный фермер Рассел с самым показательным затопленным полем каждый раз остается один на один со своими проблемами. Зато у каждого следующего политика всегда есть повод для визита.

Кроме того, в этом году смертным приговором не только для малых ферм, но и для больших фермерских хозяйств Америки может стать торговая война с Китаем, который является основным потребителем сельхозпродукции из США.

«Экспорт сельхозпродукции в 2019 финансовом году снизился почти на 7%, по сравнению с 2018 годом. Это усугубило один из самых тяжелых периодов для сельского хозяйства со времен кризиса 1980-х годов», — сообщают СМИ.

Национальный совет производителей свинины подсчитал, что торговый спор с Китаем обходится отрасли более чем в 1 миллиард долларов США ежегодно.

«Китай имеет больше потенциала, чем любой другой рынок, для расширения экспорта свинины. Особенно в связи с тем, что африканская чума свиней уничтожила стада в стране и создала взрывной спрос на импортную свинину, — рассказал Ник Джордано, вице-президент совета по глобальным правительственным делам. — Как ты можешь это компенсировать? Да никак».

Сегодня проблемы маленьких хозяйств в США, пусть даже десятков и сотен, из поля внимания федеральных властей вытесняются геополитическими вопросами. Что касается механизмов предотвращения аграрной катастрофы на уровне отдельных штатов, то они напоминают попытки приложить лист подорожника к перебитой артерии.

Отдельные управленческие решения в какой-нибудь другой истории могли бы даже показаться забавными. Но американцам, которые рискуют в скором времени увидеть на прилавках только ГМ-продукцию двух-трех гигантов, поделивших между собой рынок, совсем не смешно. Не говоря уже о десятках обреченных на нищету и долги жителей села, потерявших своих близких в неравной борьбе с системой.