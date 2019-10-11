Зеленский пообещал, что вернет Крым после Донбасса

Одесса, 11 октября. Возвращение Крыма — следующий за урегулированием ситуации в Донбассе вызов для Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Президент Украины пообещал вернуть Крым в Одессе во время участия в мероприятиях по случаю дня защитника Украины.

Зеленский заверил, что никакой сдачи национальных интересов страны при урегулировании конфликта в Донбассе не будет, и признался, что у него уже «выработалась аллергия» на слово «капитуляция».

«Это не обо мне и это не об Украине», — подчеркнул Зеленский.

Он объяснил, что Донбасс — это часть Украины, и там должен быть установлен мир.

«Должно произойти полное прекращение огня, возвращение всех наших пленных, вывод иностранных военных формирований, восстановление контроля над государственной границей», — уточнил украинский лидер.

Зеленский напомнил и о порядке проведения местных выборов в регионе, которые «должны состояться исключительно по украинскому законодательств» и «под надзором не пулеметов, а международных наблюдателей».

Ранее глава Украины сказал о том, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе, передает RT. Он заявил, что в вопросе о людях и территориях на первом месте для него находятся люди, а уже потом — территории.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года на основании регионального референдума. За воссоединение с РФ высказались 96,77% избирателей полуострова. Результаты голосования по-прежнему не признает украинская сторона, продолжая считать полуостров своей, «временно оккупированной Россией территорией».

Российское руководство неоднократно подчеркивало, что полуостров вошел в состав РФ путем свободного волеизъявления его жителей в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».