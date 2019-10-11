Навальный оскорбил системную оппозицию, которую поддерживал «Умным голосованием»

Москва, 11 октября. Основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный на Форуме Бориса Немцова назвал русофобами представителей системной оппозиции в России, хотя ранее сам поддерживал их при помощи своего проекта «Умное голосование».

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда «оппозиционеры» открыто проявляют свое лицемерие. После того, как Минюст РФ признал ФБК Навального иностранным агентом из-за получения зарубежного финансирования, представители организации, как и сам основатель, поспешили объявить, что «ни копейки» не получали от Запада. Однако выяснилось, что только в этом году зарубежные компании произвели транши на счета ФБК на сумму как минимум 140 тысяч рублей.

Так и выступление Навального на форуме Немцова в Варшаве показало «оппозиционера» во всей «красе», отмечает Nation News. Основатель ФБК дискутировал с профессором Стэнфорда Фрэнсисом Фукуямой, продвигающим в массы идею революции в России, и внезапно назвал системную оппозицию русофобами, которые «ничего полезного для общества не делают».

«Я не знаю ни одного системного либерала, ни из партии «Яблоко», ни из партии «Союз правых сил», которые делали бы действительно что-то полезное. Они участвуют в танце, цель которого — упрочить действующий режим», — заявил Навальный.

Примечательно, что скандально известный блогер ранее всеми силами пытался протолкнуть во власть посредством «Умного голосования» как представителей КПРФ и «Яблока», так и других партий из системной оппозиции. Однако, по всей видимости, на форуме Немцова Навальный решил «покрасоваться» перед западными политиками и потенциальными спонсорами ФБК, поэтому и сделал вид, что выступает против всей власти, в том числе и системных либералов.

Напомним, «Умное голосование» запомнилось общественности своей бесполезностью, поскольку проект фактически не изменил расклад сил в политической сфере, однако вызвал много недовольства. Навальный и его сторонники попытались воспользоваться итогами сентябрьских выборов. После «анализа» голосования они заявили, что победы кандидатов от КПРФ, ЛДПР и других фракций стали возможны якобы из-за функционирования их проекта.

При этом одиозный блогер благодаря «Умному голосованию» получил желанные дивиденды. К слову, Басманный суд Москвы ранее наложил арест на счета ФБК в связи с уголовным делом об отмывании организацией Навального миллиарда рублей.

«Оппозиционер», отметим, оскандалился на фоне сентябрьских выборов не только из-за того, что его протеже-кандидаты в Мосгордуму были пойманы на фальсификациях, но и также из-за причастности к вмешательству Запада в дела России. Дело в том, что в разгар массовых беспорядков в столице перед выборами в Мосгордуму офис ФБК посещал глава Бюро региональной безопасности посольства Госдепартамента США в Москве Стивен Секстон.

Это удалось выяснить Федеральному агентству новостей, которое опубликовало расследование «Анатомия протеста».