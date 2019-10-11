В РЭО прокомментировали разницу в нормативах накоплений отходов в регионах

Москва, 11 октября. Российский экологический оператор (РЭО) проверяет данные о разнице в нормативах накоплений отходов в регионах страны. Об этом сказал замглавы компании по информационной политике Вячеслав Духин.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов в начале октября обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить нормативы накопления отходов для предприятий. В РЭО занялись сбором информации о нормативах в разных регионах РФ.

«Что касается нормативов, действительно странным выглядит, когда разница двух- или трехсоткратная», — прокомментировал Духин, его слова передает «360».

Он отметил, что Россия — страна большая, с разными климатическими условиями и масштабами бизнеса. Фактически цифры появятся в течение года, когда система поработает и соберет bigdata. А пока идет диалог между предпринимателями и чиновниками в регионах, добавил эксперт.

Многие считают, что нормативы должны быть одинаковыми по всей стране. Но Духин не согласился с этим мнением, аргументируя тем, что существует «масса особенностей и нюансов», унификация в этом случае работать не будет. И эту проблему нужно решать очень внимательно, подытожил он.

Норматив накоплений твердых коммунальных отходов — это среднее количество твердых коммунальных отходов за единицу времени. Иными словами – это накопление ТКО на одного человека в месяц или на один квадратный метр площади.