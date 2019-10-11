Стихийный мемориал возник в школе убитой в Саратове третьеклассницы

Саратов, 11 октября. Стихийный мемориал возник в саратовской школе №73, где училась погибшая третьеклассница, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Люди несут цветы к стихийному мемориалу в 73-й школе Саратова, где училась убитая 9 октября девятилетняя девочка. Школьники и неравнодушные горожане зажигают свечи и оставляют мягкие игрушки у фотографии погибшей третьеклассницы.

Жительница Саратова Юлия пришла сюда вместе со своей дочкой Наташей.

«Это ужасная трагедия. Не люди, а звери, — поделилась она эмоциями с ФАН, едва сдерживая слезы. — Я не понимаю, как это возможно. Простите, я не могу об этом говорить».

Вечером 10 октября в одном из гаражей на улице Высокая, неподалеку от школы, где училась девочка, было обнаружено ее тело. По предварительной информации, девочку задушили и спрятали тело в гараже. Подозреваемый в убийстве Михаил Т. 1984 года рождения был задержан и допрошен полицией. Мужчина признал свою вину. Как оказалось, он был ранее судим.

Несколько дней около двух тысяч человек искали девочку в окрестностях. Когда предполагаемый преступник был задержан полицией, местные жители вышли на массовый митинг с угрозами совершить над убийцей самосуд.