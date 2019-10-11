ВСУ перебросили в Донбасс новую партию военной техники

Донецк, 11 октября. Вооруженные силы Украины перебросили в Донбасс около 70 реактивных систем залпового огня «Град», гаубиц и бронемашин. Об этом сообщил замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«Нашей разведкой подтверждаются факты размещения в нарушение Минских договоренностей 17 артиллерийских установок и 52 боевых бронированных машин», — сообщил Басурин.

По данным разведки ДНР, боевая техника, в том числе РСЗО «Град», гаубицы Д-20 и «Акация», размещена на горловском, донецком и мариупольском направлениях.

Отметим, что ранее контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донбассе на заседании в Минске 1 октября согласовала разведение сил в районе Золотого в ЛНР и Петровского в ДНР. Разведение было запланировано на 7 октября и должно было продлиться 30 суток.

Однако Киев уже три раза сорвал разведение. ДНР и ЛНР предприняли попытку начать разведение в среду, четверг и пятницу, для этого были запущены белые ракеты. Но Киев проигнорировал сигнал и сорвал разведение.

Кроме того, в ДНР сообщили, что в районе разведения сил в Донбассе произошла перестрелка между военнослужащими 35-й бригады морской пехоты и 3-го полка спецназначения ВСУ. Украинские морпехи-радикалы отказались выполнять приказ об отводе сил.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ отметил, что глава Украины Владимир Зеленский не может обеспечить разведение сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за националистов.