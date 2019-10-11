Сосед рассказал о прошлом подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

Саратов, 11 октября. Соседи признались, что сразу после пропажи девятилетней девочки в Саратове подумали, что к ее исчезновению мог быть причастен Михаил Т., который не так давно вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за насилие над детьми.

Ранее пресс-служба Следственного комитета РФ опубликовала видео, на кадрах которого запечатлен допрос подозреваемого в убийстве школьницы. Михаил Т. утвердительно ответил на вопросы, признается ли он в совершении преступления и раскаивается ли в содеянном.

«Все сразу на него, в общем, подумали. (…) Неизвестно, что у него на уме. Он больной человек, нездоровый», — передает телеканал «360» слова одного из соседей подозреваемого.

Он уточнил, что у мужчины были проблемы с финансами. Несмотря на это, ему удалось приобрести старый автомобиль, а матери — плазменный телевизор.

Сосед вспомнил, что подозреваемый в 2006 году пытался изнасиловать двух девочек, которых встретил у школы.

«Его посадили. Он просидел лет 10–11, потом вышел и повторил все», — рассказал он о прошлом Михаила Т.

Молодой человек добавил, что в день задержания (на следующий после убийства ребенка) видел с женой и дочерью, как подозреваемый сидел возле гаражей.

Напомним, девятилетняя девочка пропала в минувшую среду. Она пошла в школу и исчезла. В поисках сотрудникам правоохранительных органов помогали волонтеры отряда «Лиза.Алерт». Региональное управление МЧС РФ рассылало по SMS информацию о пропавшем ребенке. В социальных сетях был опубликован фоторобот предполагаемого преступника.

Тело девочки нашли в четверг в гараже в районе Сельхозинститута в Саратове. Как оказалось, ребенок не дошел считанные метры до своего дома. Собеседник Федерального агентства новостей сообщил, что девочка погибла от удушения. Официально причина ее смерти обозначена как механическая асфиксия. Слухи о том, что убийца изнасиловал свою жертву, медицинская экспертиза не подтвердила.

Жители Саратова устроили стихийный митинг, требуя отдать предполагаемого убийцу ребенка им на самосуд. В соцсетях началась полемика об отмене моратория на смертную казнь в России, передает «Царьград». Отчасти ее спровоцировал журналист и депутат Евгений Примаков, избранный в Госдуму в 2018 году по одномандатному избирательному округу в Саратовской области.