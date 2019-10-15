Чем известен летчик-космонавт Алексей Леонов

Одиннадцатого октября 2019 года ушел из жизни советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов. Во вторник, 15 октября, на Федеральном военном кладбище в Мытищах простятся с легендарным космонавтом. Федеральное агентство новостей решило напомнить подробности биографии космонавта №11.

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка (в настоящее время это Кемеровская область). Жил в Кемерово, потом долгое время в Калининграде. В 1957 году закончил Чугуевское военное авиационное училище по специальности «летчик-истребитель». Спустя 11 лет стал выпускником Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского (специальность «конструкция и эксплуатация воздушно-космических аппаратов и двигателей к ним»).

Первый в открытом космосе

В 1960 году Алексея Архиповича зачислили в первый отряд советских космонавтов и через пять лет (март 1965 года) он совершил свой первый космический полет в роли второго пилота корабля «Восход-2», которым командовал Павел Беляев.

Именно во время этого полета Леонов совершил первый в истории выход в открытый космос, где пробыл 12 минут. Примечательно, что при возвращении на корабль, космонавт столкнулся с нештатной ситуацией — его скафандр раздулся, поэтому Леонову пришлось стравливать давление, после чего, вопреки инструкции, забираться в шлюзовую камеру не ногами вперед, а головой.

За успешное завершение полета и проявленные при этом мужество и героизм подполковнику Леонову в марте 1965 года было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В конце 1960-х годов Алексей Леонов проходил подготовку для полета на Луну и мог стать первым человеком, ступившим на поверхность естественного спутника Земли. Однако этим планам не суждено было сбыться после двух неудач с запуском ракеты Н-1 и успешной высадки на Луну экипажа «Аполлон-11».

Случайное спасение

В июне 1971 года Леонов должен был стать членом экипажа первой в истории орбитальной станции «Салют-1», но из-за болезни, за два дня до старта корабля «Союз-11», медицинская комиссия отстранила его коллегу Валерия Кубасова. Вместо них к станции отправились дублеры — Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев, которые погибли при возвращении на Землю. Произошла разгерметизация спускаемого аппарата на большой высоте, а конструкция корабля не предусматривала скафандров для экипажа.

Сразу после катастрофы последовал 27-месячный перерыв в запусках кораблей серии «Союз». Инженеры пересмотрели многие концепции космического корабля: была изменена компоновка органов управления, операции выведения на орбиту и спуска на Землю стали проводить только в скафандрах «Сокол», а экипаж сократился до двух человек.

«Союз-Аполлон»

15 июля 1975 года Алексей Леонов стал участником знаменитого экспериментального пилотируемого полета советского корабля «Союз-19» и американского космического корабля «Аполлон».

В программу входили испытания системы сближения кораблей на орбите, испытания стыковочного агрегата, проверка техники и оборудования для перехода космонавтов из одного корабля в другой, а также проведение совместных орбитальных полетов СССР и США. Стыковка состоялась спустя двое суток после старта. После открытия люков «Союза» и «Аполлона» состоялось символическое рукопожатие командиров кораблей Алексея Леонова и Томаса Стаффорда. Затем последовало несколько переходов членов экипажей между кораблями.

Алексей Леонов стал дважды Героем Советского Союза и также был награжден множеством орденов и медалями. Космонавт №11 увлекался живописью, написал около 200 картин. В 1965 году был принят в Союз художников СССР, с 2004 года был почетным членом Российской академии художеств.