Стало известно об «особом диагнозе» Заворотнюк

Москва, 11 октября. Актриса Анастасия Заворотнюк, по данным журналистов, находится в состоянии сопора.

Никаких официальных данных о состоянии звезды сериала «Моя прекрасная няня» по-прежнему нет. Однако источники в медицинских учреждениях продолжают предоставлять журналистам непроверенную информацию. Как пишет Telegram-канал Mash, актрисе поставили «особый диагноз» — она «впала в состояние сопора».

Как уточнили врачи, больной в этом состоянии не реагирует на окружающую обстановку, а также не замечает людей. Звезда не может самостоятельно передвигаться: по медицинскому учреждению ее перемещают на специальных каталках.

По данным СМИ, на данный момент реабилитологи пытаются не допустить перехода прекоматозного состояния Заворотнюк в кому.

Напомним, слухи о болезни актрисы появились этим летом, когда она перестала появляться на публике. По некоторым данным, у артистки диагностировали четвертую стадию рака головного мозга. Родственники звезды отказались давать официальные комментарии.

Заворотнюк лечилась в Германии, однако процедуры не дали ожидаемого эффекта. После возвращения на родину ее семью окружили журналисты. Актриса некоторое время находилась в частной московской клинике под охраной. В октябре ее выписали в медицинский центр для тяжелобольных пациентов для реабилитации.

Врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Блохина Игорь Долгополов ранее высказал мнение, что пациента, как правило, отправляют на паллиативную терапию домой, если лечение неэффективно.