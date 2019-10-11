Адвокаты показали видео с хвалившимся оружием отцом сестер Хачатурян

Москва, 11 октября. Адвокаты показали видео с хвалившимся оружием Михаилом Хачатуряном, которого убили собственные дочери в Москве.

Михаил Хачатурян при жизни любил оружие. Видео было сделано на территории конноспортивного клуба «Матадор» в Лианозовском парке в российской столице.

Мужчина показывает револьвер, пистолет, помповое ружье, передает «360». Видно, что Хачатурян гордится своим оружием и с удовольствием рассказывает о его особенностях.

Напомним, что убийство произошло в июле прошлого года на севере Москвы. Девушки признались, что решились на преступление из-за регулярных издевательств со стороны отца. По словам племянника убитого, Арсена Хачатуряна, погибший хорошо относился к дочерям.

Ранее сообщалось, что к материалам уголовного дела приобщили переписку Арсена и одной из сестер, в которой она рассказывает об избиении. Девушка отправила фото с доказательствами побоев, пояснив, что отец ударил ее ключами.

На данный момент правоохранители завершили расследование убийства Михаила Хачатуряна, стороны знакомятся с материалами дела. По словам адвоката Алексея Паршина, дело могут передать в прокуратуру, направить на доследование или закрыть.

При этом родня убитого Хачатуряна пытается очернить его дочерей, считают правозащитники.