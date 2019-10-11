Прокуратура предостерегла главу штаба Гудкова от организации незаконного митинга 13 октября

Москва, 11 октября. Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в несогласованном шествии 13 октября на Красной площади. Призывы к участию в незаконном мероприятии распространяются в Интернете.

В прокуратуре напомнили, что мероприятие не согласовано с властями Москвы. Правоохранители вынесли предостережение организатору незаконного митинга Эльвире Вихаревой, которая ранее возглавляла штаб несостоявшегося кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова.

В прокуратуре подчеркнули, что организация и участие в незаконных митингах влекут за собой установленную законодательством РФ ответственность.

Политические митинги, большинство из которых не были согласованы с властями столицы, прошли в Москве в конце июля и начале августа текущего года. Поводом для проведения незаконных сходок стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму представителей так называемой «оппозиции» из-за фальсификаций в подписных листах. Например, у юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь обнаружили более 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.

Федеральное агентство новостей провело расследование, итоги которого озвучены в фильме «Анатомия протеста 2019». ФАН удалось выяснить, что в штаб блогера Алексея Навального в Москве наведывался сотрудник посольства США Секстон, он проводил лекции и тренинги для последователей одиозного блогера, когда тот находился под арестом.