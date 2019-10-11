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РФ и ФРГ обсуждают транзит газа по Украине, не отвлекаясь на крики Киева

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РФ и ФРГ обсуждают транзит газа по Украине, не отвлекаясь на крики Киева

Чем ближе зима, тем больше газа от России хотят украинцы. И европейцы тоже, особенно в Германии. События, которые происходят сейчас, в промежутке между трехсторонними, формата Россия—ЕС—Украина, консультациями в Брюсселе: уже прошедшей 19 сентября и грядущей 28 октября, — наглядно это демонстрируют. 

Очередным поводом для новой информационной «волны» стали прошедшие 9 октября в Москве встречи спецуполномоченного правительства ФРГ по транзиту газа через Украину (да, именно так!) Георга фон Вальдерзее с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и с министром энергетики РФ Александром Новаком — в последнем случае высокого берлинского гостя сопровождал посол ФРГ в Москве Геза фон Гайр.

Это показывает, насколько в Германии озабочены нынешней ситуацией с поставками российского «голубого золота». Она, в общих чертах, хорошо известна. 

1 января 2020 года в 10.00 по московскому времени прекращается действие подписанного еще в 2009 году российско-украинского договора по газовому транзиту. Нового договора, из-за разногласий между Киевом и Москвой, пока нет. Из-за политического давления США и связанного с ним противодействия ряда стран ЕС компенсирующий выпадение украинского транзита газопровод «Северный поток—2» к указанной выше отсечке времени не заработает. К тому же, искусственные ограничения для «Газпрома» на заполнение континентального европейского газопровода Opal пока на неопределенный срок «выбивают» из «СП-2» половину его проектной мощности.

РФ и ФРГ обсуждают транзит газа по Украине, не отвлекаясь на крики Киева

Из этой ситуации есть два принципиальных выхода. 

Первый — выполнять обязательства по транзиту газа в Европу и на каких-то условиях подписывать соглашение с Украиной. Второй — сослаться на форс-мажорные обстоятельства и этих обязательств не выполнять: мол, «бачылы очи, що купувалы, — йижтэ, хоч повылазьтэ!» («видели глаза, что покупали — ешьте, хоть вылезьте!»). 

Или, по-русски, «за что боролись, на то и напоролись». Топили за Украину — теперь сидите без тепла или закупайте сжиженный газ: у Катара, у США, у Алжира, у Нигерии, да хоть у той же России (проект «Ямал-СПГ»). Вернее — без «выпадающих» объемов экспорта Газпрома, которые оцениваются в 55 млрд кубов до завершения «СП-2» и, соответственно, в 27,5 млрд кубов после его ввода в действие.

Разумеется, все заинтересованные стороны официально и неофициально обсуждают только первый вариант. Потому что — коммерческая этика, утерянные прибыли, занятость, кредитный рейтинг и все прочее. Но тень второго с каждым днем становится все больше и гуще, нависая и над Европой, и над «Цэ-Европой». 

И если «незалежные», словно старуха из пушкинской сказки про золотую рыбку, продолжают «наезжать» на «Газпром», требуя то долгосрочного договора с гарантированными объемами поставок и штрафными санкциями, то чуть ли не бесплатного доступа к туркменскому и прочему центральноазиатскому газу через российскую «трубу», то еще каких-то несусветных привилегий, то для Германии, где не балаболят, живя на транзитную «халяву», а работают, все гораздо серьезнее. 

РФ и ФРГ обсуждают транзит газа по Украине, не отвлекаясь на крики Киева

Официально на долю этой страны приходится почти четверть европейского экспорта «Газпрома», около 50 млрд кубометров, что вполне покрывается мощностью уже действующего «Северного потока». Но проблема здесь в том, что, помимо немецких граждан, «голубым золотом» из этого источника запитываются потребители Франции, Бенилюкса, Дании и даже Великобритании, на долю которых приходится не менее 20 млрд кубов. 

Надо понимать, что с учетом ускоренного вывода из эксплуатации германских АЭС, развития «зеленой» энергетики и запретительных тарифов на использование «грязных» угля и нефти, потребности ФРГ в газе как фундаменте и главном резерве своего энергетического баланса будет только расти (конечно, если не случится глобального экономического кризиса). Поэтому никаких, даже самых минимальных, рисков для стабильности поставок газа немцы позволить себе не могут — от слова «совсем». 

Отсюда их стойкость к давлению из Вашингтона по поводу «Северного потока — 2». И отсюда же — их стремление сохранить в рабочем состоянии украинскую газотранспортную систему, для чего нужны ежегодные поставки из России в объеме 50—60 млрд кубометров.

Поэтому по украинскому транзиту продолжается своеобразный сюрпляс: и Россия, и Европа (Германия — в первую очередь) продолжают уверять друг друга в совершеннейшем к ним и к Украине почтении, но дело с новыми договорами не движется вперед ни на йоту. Зато оно сопровождается заявлениями о том, что любые нужные объемы могут быть поставлены в любое время и вне всякого договора. 

РФ и ФРГ обсуждают транзит газа по Украине, не отвлекаясь на крики Киева

При этом на Украину, по большому счету, уже никто не обращает внимания: не она ездит, а по ней ездят, и какого цвета лампочки при этом мигают на дорожном полотне, с «имплементацией европейского энергопакета» или нет — без разницы, не светофор же. 

Так что, скорее всего, договоренности по газовому транзиту через «незалежную» в трехстороннем формате не удастся достичь ни сегодня, ни в конце октября, ни в конце года. Нервы и у немцев, и у нас пока в полном порядке, поэтому сюрпляс «консультаций в конструктивной атмосфере» может тянуться достаточно долго. Пока жареный (или в данном случае — мороженый?) петух немцев в одно место не клюнет.

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