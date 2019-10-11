РФ и ФРГ обсуждают транзит газа по Украине, не отвлекаясь на крики Киева

Чем ближе зима, тем больше газа от России хотят украинцы. И европейцы тоже, особенно в Германии. События, которые происходят сейчас, в промежутке между трехсторонними, формата Россия—ЕС—Украина, консультациями в Брюсселе: уже прошедшей 19 сентября и грядущей 28 октября, — наглядно это демонстрируют.

Очередным поводом для новой информационной «волны» стали прошедшие 9 октября в Москве встречи спецуполномоченного правительства ФРГ по транзиту газа через Украину (да, именно так!) Георга фон Вальдерзее с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и с министром энергетики РФ Александром Новаком — в последнем случае высокого берлинского гостя сопровождал посол ФРГ в Москве Геза фон Гайр.

Это показывает, насколько в Германии озабочены нынешней ситуацией с поставками российского «голубого золота». Она, в общих чертах, хорошо известна.

1 января 2020 года в 10.00 по московскому времени прекращается действие подписанного еще в 2009 году российско-украинского договора по газовому транзиту. Нового договора, из-за разногласий между Киевом и Москвой, пока нет. Из-за политического давления США и связанного с ним противодействия ряда стран ЕС компенсирующий выпадение украинского транзита газопровод «Северный поток—2» к указанной выше отсечке времени не заработает. К тому же, искусственные ограничения для «Газпрома» на заполнение континентального европейского газопровода Opal пока на неопределенный срок «выбивают» из «СП-2» половину его проектной мощности.

Из этой ситуации есть два принципиальных выхода.

Первый — выполнять обязательства по транзиту газа в Европу и на каких-то условиях подписывать соглашение с Украиной. Второй — сослаться на форс-мажорные обстоятельства и этих обязательств не выполнять: мол, «бачылы очи, що купувалы, — йижтэ, хоч повылазьтэ!» («видели глаза, что покупали — ешьте, хоть вылезьте!»).

Или, по-русски, «за что боролись, на то и напоролись». Топили за Украину — теперь сидите без тепла или закупайте сжиженный газ: у Катара, у США, у Алжира, у Нигерии, да хоть у той же России (проект «Ямал-СПГ»). Вернее — без «выпадающих» объемов экспорта Газпрома, которые оцениваются в 55 млрд кубов до завершения «СП-2» и, соответственно, в 27,5 млрд кубов после его ввода в действие.

Разумеется, все заинтересованные стороны официально и неофициально обсуждают только первый вариант. Потому что — коммерческая этика, утерянные прибыли, занятость, кредитный рейтинг и все прочее. Но тень второго с каждым днем становится все больше и гуще, нависая и над Европой, и над «Цэ-Европой».

И если «незалежные», словно старуха из пушкинской сказки про золотую рыбку, продолжают «наезжать» на «Газпром», требуя то долгосрочного договора с гарантированными объемами поставок и штрафными санкциями, то чуть ли не бесплатного доступа к туркменскому и прочему центральноазиатскому газу через российскую «трубу», то еще каких-то несусветных привилегий, то для Германии, где не балаболят, живя на транзитную «халяву», а работают, все гораздо серьезнее.

Официально на долю этой страны приходится почти четверть европейского экспорта «Газпрома», около 50 млрд кубометров, что вполне покрывается мощностью уже действующего «Северного потока». Но проблема здесь в том, что, помимо немецких граждан, «голубым золотом» из этого источника запитываются потребители Франции, Бенилюкса, Дании и даже Великобритании, на долю которых приходится не менее 20 млрд кубов.

Надо понимать, что с учетом ускоренного вывода из эксплуатации германских АЭС, развития «зеленой» энергетики и запретительных тарифов на использование «грязных» угля и нефти, потребности ФРГ в газе как фундаменте и главном резерве своего энергетического баланса будет только расти (конечно, если не случится глобального экономического кризиса). Поэтому никаких, даже самых минимальных, рисков для стабильности поставок газа немцы позволить себе не могут — от слова «совсем».

Отсюда их стойкость к давлению из Вашингтона по поводу «Северного потока — 2». И отсюда же — их стремление сохранить в рабочем состоянии украинскую газотранспортную систему, для чего нужны ежегодные поставки из России в объеме 50—60 млрд кубометров.

Поэтому по украинскому транзиту продолжается своеобразный сюрпляс: и Россия, и Европа (Германия — в первую очередь) продолжают уверять друг друга в совершеннейшем к ним и к Украине почтении, но дело с новыми договорами не движется вперед ни на йоту. Зато оно сопровождается заявлениями о том, что любые нужные объемы могут быть поставлены в любое время и вне всякого договора.

При этом на Украину, по большому счету, уже никто не обращает внимания: не она ездит, а по ней ездят, и какого цвета лампочки при этом мигают на дорожном полотне, с «имплементацией европейского энергопакета» или нет — без разницы, не светофор же.

Так что, скорее всего, договоренности по газовому транзиту через «незалежную» в трехстороннем формате не удастся достичь ни сегодня, ни в конце октября, ни в конце года. Нервы и у немцев, и у нас пока в полном порядке, поэтому сюрпляс «консультаций в конструктивной атмосфере» может тянуться достаточно долго. Пока жареный (или в данном случае — мороженый?) петух немцев в одно место не клюнет.