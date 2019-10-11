Токарева поделилась подробностями бурного романа с Данелией

Москва, 11 октября. Российский прозаик и сценаристка Виктория Токарева раскрыла подробности своего романа с режиссером Георгием Данелией.

Писательница стала гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьбы человека» в эфире «России 1» и рассказала, что с именитым режиссером, вместе с которым они создали такие картины, как «Джентльмены удачи» и «Мимино», ее связывали не только творческие отношения.

Токарева поделилась, что очень нравилась маме Данелии, Мери Ивлиановна была от нее без ума.

«Данелия стал моим соавтором. В меня влюбилась его мама. Потрясающая женщина. Она меня полюбила, потому что я не пью водку. До этого у него были соавторы — абсолютные алкоголики», — заявила Токарева.

Писательница объяснила, что мать режиссера из-за этого сильно опасалась за его будущее — «боялась, что он вообще съедет». Несмотря на сильные симпатии к Токаревой, она была против его развода с официальной супругой.

Кроме того, у «любовника» писательницы в то время уже был семилетний сын.

На момент знакомства с Данелией Токарева тоже не была свободна, состояла в браке. Режиссер об этом знал, а также знал, что у сценаристки очень ревнивый муж.

«Я возвращалась домой к мужу, а все, что было с Данелией, оставляла за дверью», — призналась писательница.

Она также рассказала о том, что режиссер мог признаваться ей в чувствах только тогда, когда был пьян, но, протрезвев, отказывался от своих слов.

Токарева призналась, что любила Данелию, и сказала, что их роман был бурным, но оба они не могли оставить семьи.

Оставить мужа и связать жизнь с режиссером ей мешало и его пагубное пристрастие, с которым писательница не могла смириться.

«Скажу так: алкоголизм и семья в моем понимании несовместимы», — сказала она.

В апреле Виктория Токарева пообщалась с корреспондентом Федерального агентства новостей и объяснила, почему отказалась идти на похороны Георгия Данелии.