Сирия, 11 октября. Курды принуждают жителей Дейр-эз-Зора выходить на митинги против операции Турции в САР. Турки заявили о нейтрализации почти 350 курдских радикалов за время операции. Родственники ИГ1 пытаются бежать из «Аль-Хола», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курды: принуждают влиятельных жителей провинции Дейр-эз-Зор выходить на митинги против турецкого вторжения; заявили о потере 22 бойцов в результате боевых вылетов ВВС Турции на севере САР; опровергли сообщения о захвате населенного пункта Тель Халаф в Хасаке турками; сталкиваются с попытками бегства родственников ИГ из «Аль-Хола».

ВС Турции: утверждают, что нейтрализовали почти 350 курдских радикалов в приграничной зоне; обстреляли христианскую церковь на севере Хасаки.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступают сообщения о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) принуждают влиятельных людей, проживающих в занимаемых ими районах провинции, выходить на митинги против турецкой операции «Источник мира». При этом, как сообщает военный источник в сети Twitter (EuphratesPost), сирийцы обязаны привести с собой не менее пяти человек и быть одетыми в традиционные арабские костюмы. Напомним, Турция развивает наступление на севере Сирии с целью зачистки приграничных районов от радикальных курдских бандгрупп.

Провинция Даръа

Оппозиционные источники публикуют неподтвержденные сообщения о том, что на шоссе, пролегающем между населенными пунктами Анхиль и Джасим, во время следования сотрудников российской военной полиции произошел взрыв СВУ, что привело к ранению нескольких человек. Других подробностей о случившемся пока не поступало. Предполагается, что бомба могла быть заложена боевиками вооруженной оппозиции еще во время оккупации данных территорий. Напомним, операция под названием «Базальт», направленная на освобождение Даръа и соседней Эль-Кунейтры, проводилась с июня по июль прошлого года.

Между тем сирийские беженцы продолжают возвращаться в САР. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, сегодня 418 гражданских лиц прибыли с территории Ливана через пограничные переходы «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», еще 651 человек пересек сирийско-иорданскую границу в районе КПП «Насиб».

Провинция Ракка

Вновь поступают сообщения о столкновениях курдов и вооруженных сил Турции в северной части региона. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (ynms79797979), турецкие военные самолеты атакуют позиции «Демократических сил Сирии» (SDF) недалеко от города Сулук.

Между тем Минобороны Турции вновь обнародовало уточненные сведения о количестве погибших среди курдских радикалов. Так, утверждается, что на данный момент число ликвидированных членов Отрядов народной самообороны (YPG) и других курдских бандгрупп достигло 342. В свою очередь курды признали гибель лишь 22 своих бойцов.

Провинция Хасака

На подступах к городу Рас Аль-Айн, расположенному вблизи границы, продолжаются ожесточенные столкновения между «Демократическими силами Сирии» (SDF) и турецкими войсками. Агентство новостей Eha Medya сообщает о том, что курды ведут огонь из жилых домов, конфискованных у мирных жителей. Напомним, ранее поступали данные о захвате турками населенного пункта Тель Халаф. Тем не менее, по информации Twitter-канала (rybar), ссылающегося на слова курдских активистов, бои разворачиваются лишь в промышленной зоне недалеко от деревни. Несколько часов назад курды также организовали засаду в этом районе, заявив об уничтожении девяти протурецких боевиков. В свою очередь оппозиционные СМИ признали гибель лишь четырех исламистов.

Отмечаются перестрелки в районе города Камышлы. Жителей, которые предпочли оставаться в городе, призвали спуститься в подвалы, дабы не попасть под обстрел. Согласно данным агентства новостей North Press Agency, удары артиллерии ВС Турции пришлись по зданию христианской церкви Девы Марии в деревне Таль Джихан, передает на своей странице в Twitter военный источник (RojavaNetwork)

Поступают сообщения о волнениях в лагере «Аль-Хол». Воспользовавшись суетой и сокращением охраны из-за начала турецкого наступления, многие члены семей террористов ИГ пытаются бежать из пункта временного размещения. Об этом заявляет официальный Twitter-канал «демократической армии» (cmoc_sdf).

1 Организация запрещена на территории РФ.