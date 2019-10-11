Серова назвала смерть космонавта Леонова страшной трагедией

Москва, 11 октября. Космонавт, дважды Герой СССР Алексей Леонов нес в душе свет, который еще долгие годы будет освещать дорогу будущим покорителям космоса. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучила депутат Госдумы Елена Серова.

Ранее стало известно о смерти летчика-космонавта Алексея Леонова — первого человека, вышедшего в открытый космос. Дважды Герой Советского Союза умер на 86-м году жизни.

«Я скажу честно: у меня, конечно, комок в горле стоит, потому что я буквально пять минут назад узнала об этой новости. Конечно, это страшная трагедия, от нас ушел легендарнейший человек, необыкновенный совершенно. Он действительно был первым. Это была очень сильная, ярчайшая личность», — заметила Серова.

Он так ярко представлял нашу отечественную космонавтику, как никто другой из всей плеяды наших советских космонавтов, отметила она.

«Безусловно, для нас это огромная утрата. И для меня это было очень прискорбное сообщение. Я желаю близким, конечно же, сил, силы духа. Высказываю свои соболезнования», — сказала летчик-космонавт.

При этом она также уточнила, что знала Леонова лично, для нее он был учителем и наставником.

«Для меня он был учитель, безусловно, наставник, как и для многих других космонавтов нашей современной истории. Конечно же, мы будем все помнить его. Я думаю, тот свет, который он нес для нас в душе, будет еще долгие годы освещать дорогу будущим покорителям космоса», — заявила парламентарий.

По словам Серовой, Леонов был «совершенно потрясающий, открытый человек с чувством юмора».

«Он был очень ярким, добрым, умным, сильным. Я могу сказать, что он по-отечески проявлял заботу, никогда никому не отказывал, всегда всем помогал. Принимал самое непосредственное участие. Кроме того, он был прекрасным семьянином», — поделилась воспоминаниями Серова.

Ранее дважды герой СССР Владимир Джанибеков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что сегодня мир потерял удивительного человека. Свои соболезнования также выразил президент России Владимир Путин, передает RT.