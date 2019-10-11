НАТО перебрасывает в Прибалтику неонацистов, провоцируя конфликты

В Литву по программе НАТО передислоцировали более 500 немецких военных, львиная доля из которых являются неонацистами.

Согласно программе расширенного передового присутствия НАТО в Польше и Прибалтике в каждой из этих стран с 2016 года размещено по одной многонациональной батальонной тактической группе альянса.

Так, более 500 немецких военнослужащих и несколько десятков единиц тяжелой техники на протяжении уже 3 лет образуют ядро боевой группы НАТО в Литве, на полигоне в н.п. Рукла. Помимо немцев в состав данного подразделения входят голландские, бельгийские, норвежские, исландские и чешские военнослужащие.

В июле 2019 года произошла очередная, шестая по счету ротация контингента Германии в стране. И до настоящего времени прибывший в республику 391-й мотопехотный батальон еще не успел привлечь к себе внимание общественности. Ситуация изменилась на фоне последних новостей из Берлина.

По информации издания Der Spiegel, на днях Служба военной контрразведки Бундесвера представила в немецком парламенте доклад о резком росте числа правонарушений в рядах вооруженных сил страны на почве правого экстремизма.

Согласно документу, сейчас в Германии ведется 478 расследований деятельности неонацистов в армии ФРГ. А за прошедшее лето было вскрыто более 50 фактов активности различных экстремистских групп. В частности, под подозрением находятся несколько военнослужащих из уже упомянутого 391-го мотопехотного батальона.

В связи с этим многие литовцы высказали в социальных сетях озабоченность, не украсят ли деревенскую идиллию Литвы, например, конфликты польскоязычного национального меньшинства и «чистокровных арийцев».

Получается, конечно, картина маслом: по замыслу НАТО, немецкий батальон в республике должен был обстановку стабилизировать, а он ее обострил. Правда, уже не военно-политическую (к чему все привыкли), а криминогенную обстановку.