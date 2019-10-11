Зеленский испугался защищать русский язык, русскую культуру на Украине ждут зачистки

В ходе вчерашнего пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди его приоритетов на сегодня нет вопросов «языкового закона» и Института национальной памяти. Киевские эксперты уверены — даже временное бездействие новой власти по поводу принудительного насаждения «мовы» и других репрессивных шагов администрации Петра Порошенко может сыграть с Зеленским злую шутку.

Напомним, в ходе пресс-марафона Зеленского 10 октября журналисты задали президенту вопрос — что он будет делать с «законом о языке» и с идеологическими приоритетами Института национальной памяти?

«Моя идеология очень проста — закончить войну и поднять экономику, вернуть в страну людей, — сообщил в ответ украинский лидер. — Я даже не говорю сейчас об Институте национальной памяти. Все направления и законопроекты, которые могут раскалывать страну, — на это мы должны активно реагировать и менять. Все помнят, что именно из-за языкового вопроса начался конфликт в Донбассе. Зачем сейчас в нашей стране, которую мы хотим объединить, мы поднимаем этот вопрос — когда люди миллионами уезжают в другие страны, у нас идет война, а украинцы сидят в окопах с разными языками?»

Напомним, действующий «закон о языке» одобрил весной 2019-го предыдущий состав Рады, и подписал тогдашний президент Порошенко. Согласно этому закону, государственным украинским языком граждане должны пользоваться не только в чиновничьих кабинетах, но и в сфере услуг, образования и медиа. При этом уже в 2020-м абсолютно все украинские школы должны быть переведены исключительно на «мову». Но за нарушение языкового закона не будут наказывать в ближайшие три года — пока действует так называемый «переходный период».

По мнению киевского политолога, кандидата политических наук Алексея Якубина, действующая власть в гуманитарной политике рискует наступить на те же самые грабли, что в свое время и Петр Порошенко. Аналитик напомнил, что первые инциденты вокруг языка в новой Раде уже случались — например, когда спикер Алексей Разумков выключил депутату «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадиму Рабиновичу микрофон за использование русского языка в парламенте.

«При этом в ходе предвыборной кампании Владимир Зеленский не раз говорил, что он и его команда «внимательно изучат «мовный закон»», и после этого будут вносить в него поправки, соответствующие европейской практике, — напомнил Якубин. — Одна из главных проблем в том, что с тех пор власть словно забыла об этих обещаниях. И сегодня многие люди на Украине задаются вопросом — будет ли Зеленский пересматривать ту часть «наследия Порошенко», которая вызвала многочисленные расколы и склоки в обществе?

По словам Якубина, «языковой закон» в этой группе — одна из важнейших «линий раскола».

«Закон принимался под выборы, многие вещи были там прописаны как конъюнктурные, рассчитанные на ультрапатриотичного избирателя. Это был не государственный подход к проблеме. Власть не спрашивала общество, нужен ли всем украинцам такой законопроект, и старалась принять его в «пожарном порядке». Впрочем, и результаты выборов наглядно показали, что общество в таком законопроекте точно не нуждалось», — сказал Алексей Якубин.

Политолог спрогнозировал, как может развиваться ситуация вокруг «мовного закона» дальше — как в парламенте, так и в обществе.

«Важно, что пока еще свое слово на счет конституционности этого документа не сказал Конституционный суд Украины, — указал аналитик. — «Оппозиционная платформа — За жизнь» подготовила направление в КС о том, что этот закон — неконституционный, он не отвечает интересам всех граждан, может ущемлять права значительной части общества и т. д. С другой стороны, в офисе президента обещали отправить текст этого закона на проверку в Венецианскую комиссию. Исходя из того, что Венецианская комиссия скажет, они обещали «сделать выводы и внести правки в текст». Правда, пока никаких результатов этого «изучения» не видно, эта тема временно выведена из публичного пространства. Возможно, у Зеленского считают, что этот вопрос можно рассмотреть чуть позже. Но, на мой взгляд, это вовсе не так — этот закон уже начал работать, и тысячи украинцев ежедневно сталкиваются с его последствиями».

Говоря об отдельных нормах «языкового закона», которые уже начали работать, Якубин напомнил, что сегодня в стране нет ни одного кинотеатра, где можно было бы посмотреть фильм на русском языке. Кроме того, на Украине уже практически не осталось СМИ, вещающих на русском. А количество русскоязычных школ с 1 сентября 2019-го сократилось в десятки раз, а в 2020-м и вовсе упадет до нуля. Разумеется, в том случае, если власти ничего так и не сделают.

«Да, с одной стороны, новый кабмин уволил Владимира Вятровича с поста главы Института национальной памяти. Но сам-то институт остался работать, и многие сделанные им топографические переименования в Киеве остались, — напоминает Алексей Якубин. — Кроме того, к своим обязанностям после голосования в Раде приступил новый «мовный уполномоченный», закоренелый националист по фамилии Креминь. Активно формируются органы, которые с связаны с «мовным контролем»».

По мнению аналитика, если сейчас упустить время и не предпринять никаких мер, то потом это все «откатить назад» будет намного сложнее. Нормы «мовного закона» уже начали повсеместно воплощаться в жизнь, набираются люди, которые будут заниматься контролем за «мовными квотами» в публичном пространстве и т. д.

«Промедление со стороны Зеленского и его команды в итоге может привести к тому, что большая часть этих репрессивных норм может вступить в действие. То, что в офисе президента сейчас затягивают эту историю, может сыграть злую шутку с самим Зеленским, — уверен политолог. — Потому что в ходе кампании он позиционировал себя как президент, который не будет вести такую репрессивную языковую и идеологическую политику, как его предшественник Порошенко. Для Зеленского его рейтинг важен, а этот закон в любом случае будет значительной частью общества восприниматься как продолжение политики Порошенко. Логика такова — если новый президент не отменил тот же «языковой закон», значит, он одобряет его положения».

По мнению Алексея Якубина, одним из признаков лояльности новой власти к идеологемам своих предшественников стало и то, что работающая в режиме «бешеного принтера» Рада не включила в повестку дня ни одной правки в «языковой закон».