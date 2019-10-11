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Зеленский испугался защищать русский язык, русскую культуру на Украине ждут зачистки

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Зеленский испугался защищать русский язык, русскую культуру на Украине ждут зачистки

В ходе вчерашнего пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди его приоритетов на сегодня нет вопросов «языкового закона» и Института национальной памяти. Киевские эксперты уверены — даже временное бездействие новой власти по поводу принудительного насаждения «мовы» и других репрессивных шагов администрации Петра Порошенко может сыграть с Зеленским злую шутку.

Напомним, в ходе пресс-марафона Зеленского 10 октября журналисты задали президенту вопрос — что он будет делать с «законом о языке» и с идеологическими приоритетами Института национальной памяти?

Зеленский испугался защищать русский язык, русскую культуру на Украине ждут зачистки

«Моя идеология очень проста — закончить войну и поднять экономику, вернуть в страну людей, — сообщил в ответ украинский лидер. — Я даже не говорю сейчас об Институте национальной памяти. Все направления и законопроекты, которые могут раскалывать страну, — на это мы должны активно реагировать и менять. Все помнят, что именно из-за языкового вопроса начался конфликт в Донбассе. Зачем сейчас в нашей стране, которую мы хотим объединить, мы поднимаем этот вопрос — когда люди миллионами уезжают в другие страны, у нас идет война, а украинцы сидят в окопах с разными языками?»  

Напомним, действующий «закон о языке» одобрил весной 2019-го предыдущий состав Рады, и подписал тогдашний президент Порошенко. Согласно этому закону, государственным украинским языком граждане должны пользоваться не только в чиновничьих кабинетах, но и в сфере услуг, образования и медиа. При этом уже в 2020-м абсолютно все украинские школы должны быть переведены исключительно на «мову». Но за нарушение языкового закона не будут наказывать в ближайшие три года — пока действует так называемый «переходный период».

Зеленский испугался защищать русский язык, русскую культуру на Украине ждут зачистки

По мнению киевского политолога, кандидата политических наук Алексея Якубина, действующая власть в гуманитарной политике рискует наступить на те же самые грабли, что в свое время и Петр Порошенко. Аналитик напомнил, что первые инциденты вокруг языка в новой Раде уже случались — например, когда спикер Алексей Разумков выключил депутату «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадиму Рабиновичу микрофон за использование русского языка в парламенте.

«При этом в ходе предвыборной кампании Владимир Зеленский не раз говорил, что он и его команда «внимательно изучат «мовный закон»», и после этого будут вносить в него поправки, соответствующие европейской практике, — напомнил Якубин. — Одна из главных проблем в том, что с тех пор власть словно забыла об этих обещаниях. И сегодня многие люди на Украине задаются вопросом — будет ли Зеленский пересматривать ту часть «наследия Порошенко», которая вызвала многочисленные расколы и склоки в обществе?

По словам Якубина, «языковой закон» в этой группе — одна из важнейших «линий раскола».

«Закон принимался под выборы, многие вещи были там прописаны как конъюнктурные, рассчитанные на ультрапатриотичного избирателя. Это был не государственный подход к проблеме. Власть не спрашивала общество, нужен ли всем украинцам такой законопроект, и старалась принять его в «пожарном порядке». Впрочем, и результаты выборов наглядно показали, что общество в таком законопроекте точно не нуждалось», — сказал Алексей Якубин.

Зеленский испугался защищать русский язык, русскую культуру на Украине ждут зачистки

Политолог спрогнозировал, как может развиваться ситуация вокруг «мовного закона» дальше — как в парламенте, так и в обществе.

«Важно, что пока еще свое слово на счет конституционности этого документа не сказал Конституционный суд Украины, — указал аналитик. — «Оппозиционная платформа — За жизнь» подготовила направление в КС о том, что этот закон — неконституционный, он не отвечает интересам всех граждан, может ущемлять права значительной части общества и т. д. С другой стороны, в офисе президента обещали отправить текст этого закона на проверку в Венецианскую комиссию. Исходя из того, что Венецианская комиссия скажет, они обещали «сделать выводы и внести правки в текст». Правда, пока никаких результатов этого «изучения» не видно, эта тема временно выведена из публичного пространства. Возможно, у Зеленского считают, что этот вопрос можно рассмотреть чуть позже. Но, на мой взгляд, это вовсе не так — этот закон уже начал работать, и тысячи украинцев ежедневно сталкиваются с его последствиями».

Говоря об отдельных нормах «языкового закона», которые уже начали работать, Якубин напомнил, что сегодня в стране нет ни одного кинотеатра, где можно было бы посмотреть фильм на русском языке. Кроме того, на Украине уже практически не осталось СМИ, вещающих на русском. А количество русскоязычных школ с 1 сентября 2019-го сократилось в десятки раз, а в 2020-м и вовсе упадет до нуля. Разумеется, в том случае, если власти ничего так и не сделают. 

Зеленский испугался защищать русский язык, русскую культуру на Украине ждут зачистки

«Да, с одной стороны, новый кабмин уволил Владимира Вятровича с поста главы Института национальной памяти. Но сам-то институт остался работать, и многие сделанные им топографические переименования в Киеве остались, — напоминает Алексей Якубин. — Кроме того, к своим обязанностям после голосования в Раде приступил новый «мовный уполномоченный», закоренелый националист по фамилии Креминь. Активно формируются органы, которые с связаны с «мовным контролем»».

По мнению аналитика, если сейчас упустить время и не предпринять никаких мер, то потом это все «откатить назад» будет намного сложнее. Нормы «мовного закона» уже начали повсеместно воплощаться в жизнь, набираются люди, которые будут заниматься контролем за «мовными квотами» в публичном пространстве и т. д.

«Промедление со стороны Зеленского и его команды в итоге может привести к тому, что большая часть этих репрессивных норм может вступить в действие. То, что в офисе президента сейчас затягивают эту историю, может сыграть злую шутку с самим Зеленским, — уверен политолог. — Потому что в ходе кампании он позиционировал себя как президент, который не будет вести такую репрессивную языковую и идеологическую политику, как его предшественник Порошенко. Для Зеленского его рейтинг важен, а этот закон в любом случае будет значительной частью общества восприниматься как продолжение политики Порошенко. Логика такова — если новый президент не отменил тот же «языковой закон», значит, он одобряет его положения».

Зеленский испугался защищать русский язык, русскую культуру на Украине ждут зачистки

По мнению Алексея Якубина, одним из признаков лояльности новой власти к идеологемам своих предшественников стало и то, что работающая в режиме «бешеного принтера» Рада не включила в повестку дня ни одной правки в «языковой закон».

«Возможно, это еще и попытка Зеленского заигрывать с разными аудиториями. Но, мне кажется, это опасная логика действий власти. В конце концов, есть нормы Конституции, права и свободы, и заигрывать с разными аудиториями — не означает, что нужно сдавать Конституцию в утиль. Есть, в конце концов, миллионы людей, голосовавших за Зеленского в надежде на полную смену политики, которую вел Порошенко. Их ожидания пока что остаются обманутыми», — заключил Якубин.

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