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Азаров рассказал об одном недочете пресс-марафона Зеленского

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Экс-премьер Украины рассказал об одном минусе пресс-марафона Зеленского

Москва, 11 октября. В пресс-марафоне президента Украины Владимира Зеленского был один недочет. Об этом заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

По мнению Азарова, в пресс-конференции Зеленского был один организационный момент, который стоило бы исправить.

«Единственное, что я бы подсказал Зеленскому: я видел в отрывке, как он в блокнот что-то записывает. Для этого есть помощники, секретари, для этого существует стенограмма. Это чисто организационный такой момент», — объяснил Азаров.

11 октября Владимир Зеленский провел один из самых длинных пресс-марафонов. Он длился рекордные 14 часов. Конференция проходила в необычном месте — Kyiv Food Market, поэтому во время мероприятия к главе Украины и журналистам постоянно подходили официанты, которые приносили им чай, кофе, бургеры, картошку фри и кока-колу.

Пресс-конференция не обошлась без казусов. Общественник Анатолий Кшановский чуть не сорвал мероприятие, так как решил высказать Зеленскому все, что он о нем думает. Кшановский обвинил главу Украины в сговоре с Джорджем Соросом и Ротшильдами, назвал его пропагандистом гомосексуализма, требовал запретить аборты, а также чтобы Зеленский стал настоящим евреем.

Зеленский также рассказал, какого быть президентом. Он пожаловался журналистам на свой плотный график. По его словам, у него слишком много дел, связанных с Украиной. Большую часть дня он тратит на разные переговоры, встречи и решение государственных дел. Он даже не может найти свободное «окно» для того, чтобы сходить в парикмахерскую, хотя она находится прямо в его офисе в Киеве.

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Источник: Nation News
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