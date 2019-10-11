Москва, 11 октября. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова назвала убийство девятилетней девочки в Саратове ужасающим преступлением, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По ее словам, аппарат уполномоченного и вся Россия следилb за новостями об исчезновении ребенка в Саратовской области.

«Столько людей подключилось к поискам, все надеялись… Скорбим, соболезнуем родителям, родственникам», — сказала она.

Кроме того, омбудсмен призвала внести поправки в российское законодательство после инцидента. Кузнецова призвала к ужесточению УК после убийства девочки в Саратове.

«Мы требуем ужесточения наказания для таких преступников! Мы уже внесли свои предложения в Государственную думу, а на днях я просила ускорить принятие соответствующего законопроекта, на что получили положительный ответ. Хотя, на мой взгляд, самое жестокое наказание не искупит детских страданий, не вернет ребенка, но, возможно, остановит следующее преступление. Я надеюсь на скорейшее принятие этих мер», — подчеркнула она.

Школьница пропала в среду, 9 октября. Она отправилась в школу, больше ее никто не видел. Полиции в поисках помогали волонтеры поискового отряда «Лиза.Алерт». Региональное управлении МЧС РФ рассылало по SMS информацию о пропавшем ребенке. В социальных сетях был опубликован фоторобот предполагаемого преступника.

Тело девочки было найдено в четверг в гаражах в районе Сельхозинститута в Саратове.

Жители Саратова устроили стихийный митинг, требуя отдать предполагаемого убийцу ребенка им на самосуд. Также прозвучали призывы вернуть в России смертную казнь. Эти призывы поддержали журналист Евгений Примаков, избранный депутатом Госдумы в 2018 году по одномандатному избирательному округу в Саратовской области, и ряд экспертов.

Как писала «Газета.ru»,подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался в преступлении.