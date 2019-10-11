Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной космонавта Леонова

Москва, 11 октября. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Алексея Леонова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, скончался на 86-м году жизни.

По словам Пескова, Путин и Леонов хорошо знали друг друга. Глава государства с глубоким уважением относился к Леонову и всегда восхищался его мужеством.

«Путин всегда восхищался мужеством Леонова и тем, каким он был человеком, человеком с большой буквы. В самое ближайшее время Путин направит телеграмму соболезнований родным и близким», — сказал Песков.

Стоит отметить, что в последнее время у Леонова были проблемы со здоровьем. В начале февраля он перенес операцию из-за диабета. Прощание с Леоновым состоится 15 октября на Мытищинском военном мемориальном кладбище.

Первый космический полет Леонов осуществил в марте 1965 года на борту корабля «Восход-2». В ходе этого полета Леонов совершил первый в истории выход в открытый космос, который продолжался 12 минут. В конце 1960-х годов Леонов готовился к полету на Луну, однако позднее СССР полностью свернул свою лунную программу, посчитав, что вторыми лететь на Луну нет смысла.

Леонов занимался живописью. Именно он был автором серии почтовых марок на космическую тему, выпущенных в 1967 году. Кроме того, космонавт написал несколько книг. С 1970 по 1991 год Леонов занимал должность заместителя главы Центра подготовки космонавтов.